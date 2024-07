Politica a Sona. Cresce lo scontro in consiglio comunale, la minoranza non si presenta e lascia l’aula

In questo caldissimo fine luglio, cresce e raggiunge livelli da allarme rosso il livello dello scontro tra maggioranza e minoranza in consiglio comunale a Sona. Epicentro della vicenda le due sedute che si sono tenute venerdì 26 e lunedì 29 luglio e che avevano all’ordine del giorno argomenti del calibro di una variazione al bilancio di 3,5 milioni di euro e la variazione al Piano degli interventi, che prevede il consumo di circa 65mila metri cubi di suolo.

Il problema nasce all’interno della conferenza dei capigruppo, che è quell’incontro che si tiene qualche giorno prima della seduta tra presidente del consiglio comunale e i capigruppo di maggioranza e di minoranza, preparatorio proprio della seduta consiliare. Ed è qui che ha preso vita il contrasto in quanto, riporta la minoranza, il presidente del consiglio Edgardo Pesce non avrebbe fornito la documentazione e le spiegazioni necessarie a permettere ai capigruppo di arrivare alla seduta informati e preparati sugli argomenti in trattazione.

Lo scontro tra maggioranza e minoranza è iniziato nel corso della prima seduta del 26 luglio ed è deflagrato completamente durante la seconda seduta, quella del 29 luglio. I consiglieri di minoranza di “Scelta per Sona” Corrado Busatta, Gianluigi Mazzi e Antonella Dal Forno hanno infatti deciso di disertare l’aula, chiedendo che venisse letto un loro messaggio, cosa che ha fatto il presidente del consiglio Pesce.

“Il gruppo consiliare ‘Scelta per Sona’ – scrivono Busatta, Mazzi e Dal Forno – con rammarico ma per coerenza, non parteciperà al consiglio comunale di oggi 29 luglio 2024 a causa della mancata, necessaria preparazione della conferenza dei capigruppo, luogo deputato all’approfondimento e al confronto democratico tra i rappresentanti di tutte le forze che siedono in consiglio e per legge propedeutico alle assemblee e deliberazioni consiliari. Il punto all’ODG del consiglio odierno, per la sua complessità e delicatezza, meritava cura, attenzione e approfondimento nel rispetto delle situazioni coinvolte e dell’intera comunità. L’inadeguata trasparenza – che denunciamo con forza – nell’organizzazione di questa seduta consiliare, ci impedisce, in coscienza, di prenderne parte”.

Alla comunicazione dei consiglieri Busatta, Mazzi e Dal Forno ha replicato direttamente il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, dicendosi molto amareggiato e personalmente ferito dalla situazione che si è venuta a creare.

“Non ho problemi ad ammettere che forse ci sono stati degli sbagli da parte nostra, come ho già dichiarato nel corso del precedente consiglio comunale – ha spiegato Dalla Valentina -. Il clima va rasserenato e la discussione deve rientrare nell’alveo del confronto. Ripeto, se ci sono stati degli errori non ho alcun problema ad imputarmeli, e ne chiedo scusa. Il rischio però è che, a causa di personalismi e di giochini, si cerchi di ostacolare l’attività amministrativa. Mi chiedo: Con questo atteggiamento stiamo facendo il bene della nostra comunità?”.

“Io penso che tutti, me compreso, dovremmo fare della sana autocritica – ha proseguito il sindaco di Sona -. Dobbiamo cercare di confrontarci al meglio, in maniera serena e costruttiva, per il bene della nostra comunità. Io speravo, con la mia ammissione di colpa di venerdì scorso, di aver convinto anche la parte di minoranza più arrabbiata, riconoscendo che anche noi possiamo far meglio. Questa dichiarazione odierna mi ha invece rovinato la giornata, perché qui si cerca a tutti i costi lo scontro. E non mi si dica che tutto questo nasce per la mancanza di documenti, perché in questo caso i consiglieri di Scelta per Sona avrebbero dovuto uscire dall’aula anche quando vi è stata la discussione sulla variazione al bilancio. Mi chiedo come mai dopo un anno dalle elezioni siamo ancora in una situazione da campagna elettorale. Io non ho problemi a fare un passo indietro, con il cuore in mano chiedo anche ai consiglieri di minoranza di farlo”.

A completare la discussione su questo acceso punto è stato il consigliere di minoranza di Sona Domani Mattia Leoni, annunciando che “dando continuità a quanto dichiarato nel corso del consiglio comunale del 26 luglio, io ed il consigliere Luca Vantini usciremo dall’aula nel momento in cui si aprirà la discussione sulla variazione al Piano degli interventi”.

Nel consiglio del 26 luglio Leoni aveva, infatti, posto la questione di come era andata la conferenza dei capigruppo preparatoria ai lavori di questi due consigli. “Ho usato volutamente il termine ‘preparatoria’ – aveva spiegato Leoni – perché la mia riflessione riguarda proprio quale valore diamo a questi momenti che dovrebbero essere di confronto. Secondo una logica di massima condivisione, questa amministrazione ha sempre sostenuto che il confronto con la cittadinanza sia necessario, ma anche noi consiglieri di minoranza rappresentiamo la cittadinanza, ed il confronto dovrebbe quindi esserci sempre, soprattutto in una fase preparatoria di due dei documenti più importanti che approva un’amministrazione comunale: come decide di spendere i soldi, con l’approvazione della variazione al bilancio, e la variazione al Piano degli interventi”.

“Da ex presidente del consiglio comunale – aveva proseguito Leoni – ribadisco che il confronto è sempre stato, per me, e per l’amministrazione di cui ero espressione, utile perché quello che si otteneva era un risultato più rappresentativo. Oggi quindi vorrei dare un segnale politico a quest’aula, considerato che Pesce nel suo ruolo di presidente rappresenta tutto il consiglio comunale e visto il non coinvolgimento totale e generale delle minoranze. Dichiaro quindi che quando si parlerà della variante al Piano degli interventi uscirò dall’aula, la mia assenza ha proprio un significato politico nel senso che, per come sono andate le cose, in queste delibere che vanno in approvazione la mia presenza non è stata accettata. Se non c’è coinvolgimento, ed è la presidenza del consiglio che deve garantirla, da parte nostra non potranno che esserci segnali negativi. Chiedo al consiglio comunale: è questo che vogliamo?”.

Vicenda tutta politica quindi, e apertissima. Gli esiti probabilmente si vedranno già con la prossima seduta del consiglio comunale.