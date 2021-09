Politica a Sona. Bonometti annuncia in Consiglio comunale le sue dimissioni: “Ho sempre vissuto la politica come servizio”

La notizia aleggiava nei corridoi della politica locale da circa una settimana, ma si è concretizzata in occasione del Consiglio comunale di ieri sera 29 settembre: nel primo punto dell’ordine del giorno il Consigliere di minoranza Flavio Bonometti ha annunciato le sue dimissioni.

La carriera politica di Bonometti (sopra nella foto di Mario Pachera) è di lungo corso: candidatosi poco più che ventenne, ha coltivato la sua esperienza amministrativa dai banchi del Consiglio alla sala della giunta, ricoprendo il ruolo di primo cittadino dal 2003 al 2008. Alle ultime elezioni del 2018 era candidato sindaco all’interno della coalizione di centro-destra, composta dalla sua lista Progetto Comune e dal partito di Lega – Salvini premier.

A subentrargli nel ruolo di Consigliere di opposizione sarà per ordine di preferenze Fernando Scandola, a cui Flavio è “molto legato per amicizia e lealtà”, come ha ricordato nella sua comunicazione ieri sera.

“Progetto Comune andrà avanti – ha specificato Bonometti –, intensificando la relazione con il gruppo Verona Domani, che a Sona e in provincia di Verona sta raccogliendo importanti risultati”. Un importante e significativo messaggio è stato rivolto a Nicolò Ferrari, portatore “di una responsabilità maggiore, dettata da sacrificio e impegno che hai sempre dimostrato”, e a Mattia Leoni, da poco entrato nella squadra di Verona Domani per Sona: “In quanto giovani, sono certo che ribalteranno con energia gli schemi tradizionali della vecchia politica in previsione delle elezioni amministrative del 2023”.

Tra i ringraziamenti finali di Flavio il più importante va agli elettori: “Ho sempre vissuto la politica come servizio per la cittadinanza e la comunità. Ecco, in questa sala governiamo per tutti, a prescindere da chi ci ha votato. Quindi ringrazio per chi ha posto in me la fiducia nell’amministrare”.

“Voglio ringraziare, infine, chi non c’è più – conclude Bonometti con una voce sempre più carica di emozione – ossia Raffaello Manzato e Michele Cimichella. E ringrazio chi mi ha accompagnato in quest’ultima avventura amministrativa: Nicolò, Eddy (Edgardo Pesce, NdR), Antonella (Tortella, NdR) e Gaspare (Di Stefano, NdR)”.

Al termine della comunicazione un caloroso applauso è risuonato nella sala consiliare, seguito da una stretta di mano tra il sindaco Mazzi e Bonometti. In moltissimi tra maggioranza e minoranza si sono uniti al saluto rivolto all’ormai ex Consigliere Bonometti, riconoscendone, nonostante le battaglie politiche combattute, il valore umano e la capacità amministrativa. Un bel segnale, che nel ventaglio della cronaca politica raramente si scorge.

Sul prossimo numero del Baco dedicheremo un’ampia e approfondita intervista a Flavio.