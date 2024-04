Poggio delle Grazie alla 56esima edizione di Vinitaly, un’eccellenza dell’artigianato enologico

Grazie alla 56esima edizione di Vinitaly da oggi a mercoledì 17 aprile la città di Verona diventa indiscussa capitale mondiale del vino. Un settore che porta con sé cultura, storia, tradizioni e convivialità, ma anche lavoro e ricchezza con un indotto che conta 303 mila occupati.

Questa edizione di Vinitaly conta 4.300 espositori presenti, 30 mila operatori stranieri provenienti da oltre 140 Nazioni e 1.200 top-buyer, in crescita del 20% sull’edizione 2023 e addirittura del 70% rispetto a 2 anni fa. Numeri, pertanto, che consolidano il ruolo cruciale della fiera per il business, che è uno dei comparti più importanti della nostra economia: il Veneto è la regione dove si produce più vino in Italia e quella che esporta di più nel mondo.

Il nostro territorio è rappresentato dalla cantina Poggio delle Grazie di Massimo Brutti (nella foto in alto), prezioso e storico partner del Baco. Tra gli straordinari vini della cantina viene presentata anche la nuova etichetta “Macè”, un interessantissimo vino macerato da uve di Pinot Grigio, in grado di incarnare le caratteristiche e l’identità del territorio e l’eccellenza dell’artigianato enologico.

Tutti i vini di Poggio delle Grazie, infatti, possiedono la certificazione biologica, e alcuni di questi hanno ricevuto riconoscimenti regionali e nazionali.

Occasioni importanti, quindi, per far conoscere la ricchezza anche enogastronomica delle aziende del nostro territorio a un pubblico specializzato e su larga scala. L’invito per questi giorni di Vinitaly, dunque, è quello di visitare Poggio delle Grazie presso il padiglione 8, stand B8/B9, desk 15, e di seguire le nostre pagine social, su cui pubblicheremo video servizi dall’interno dei padiglioni fieristici.