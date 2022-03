Pneumatici, teli di nylon, batterie, sacchi di concime: L’indecente discarica nello stagno di San Rocco a San Giorgio in Salici

L’articolo 452 bis del codice penale stabilisce che “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Quando viviamo in un territorio, qualunque esso sia, ne dobbiamo rispettare l’intero ecosistema, in funzione di una vivibilità migliore personale e collettiva. Se ci permettiamo di inquinare, seppur in maniera minima, qualsiasi suolo pubblico o privato, arrechiamo danno soprattutto a noi stessi.

Immaginate di entrare a casa vostra, la sera, dopo una lunga giornata lavorativa ed immaginatevi che non appena varcata la soglia ad attendervi non ci sia un comodo e confortante luogo di riposo ma una valanga di rifiuti che qualcuno ha pensato bene di riversare nella vostra abitazione, piuttosto che portarla negli appositi centri di raccolta: bene, quale sarebbe la vostra reazione?

Io mi chiedo con quale coraggio ed incoscienza alcune persone si sentano autorizzate a compromettere intere zone, addirittura naturalistiche, per il solo fatto che sono aree lontane dai centri abitati o comunque non troppo soggette a controllo. Cosa accade nella mente di questi individui?

Forse il concetto di rispetto non è ben chiaro a coloro che imprudentemente e sistematicamente scaricano del tutto abusivamente sporcizia di entità rilevante e dannosa, soprattutto, nei pressi dello stagno “Peschiera del Turco” in zona San Rocco, precisamente nella località Castelletto, lungo la strada che da Guastalla conduce alla corte Dimora del Turco.

Con cadenza periodica il nostro Comune di Sona si occupa di organizzare giornate a tema “green” ovvero momenti di pulizia del nostro meraviglioso territorio e, per anticipare i prossimi eventi di questo tipo, il nostro vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, con il prezioso aiuto di alcuni volenterosi concittadini qualche giorno fa era proprio nei pressi di questo laghetto morenico al fine di ripulire quanto più possibile lo scempio che invade quella zona.

Quanto trovato e raccolto (a fatica, peraltro) è stato imbarazzante: pneumatici di mezzi meccanici, teli di nylon, batterie verosimilmente appartenenti a mezzi agricoli, enormi sacchi di concime, come si può vedere dalle foto. Per elencarne alcuni. Ma com’è possibile che ci sia ancora questa arretratezza di pensiero e di azione? C’è da provare una profonda vergogna e le persone che hanno abusato di quella zona, in particolare, debbono sentirsi prese di mira perché la realtà dei fatti è tutta in queste immagini. Eppure.

In quest’area vi è purtroppo una pesante concentrazione di rifiuti abbandonati di cui tutti dovremmo vergognarci. Tutti purtroppo ma per colpa di, evidentemente, solo alcuni.

“Questo laghetto, ormai declassato a stagno, era, e deve tornare ad essere, un gioiello di biodiversità e non una discarica a cielo aperto. Dobbiamo tutti responsabilizzarci e contribuire a salvaguardare il nostro luogo; prendiamo coraggio ed esempio dai virtuosi, e non diversamente. Il contributo di ognuno affinché si tutelino le risorse paesaggistiche è importantissimo e fondamentale, non dimentichiamolo. Siamo all’unisono custodi del luogo in cui viviamo ed è nostro dovere averne cura e responsabilità”, queste le parole del vicesindaco Dalla Valentina sullo scempio trovato in quell’area.

Probabilmente non ci rendiamo realmente conto che non prendendoci cura della nostra Terra o peggio inquinandola, non facciamo altro che arrecare a noi stessi un disagio, ci stiamo maltrattando e stiamo maltrattando il Pianeta. Iniziamo dai piccoli gesti che equivalgono alle azioni più immediate che facciamo quotidianamente. Uno dopo l’altro questi gesti determineranno un risveglio delle menti, una maggiore consapevolezza e contribuiranno al miglioramento globale.

Riflettiamoci e cominciamo tutti quanti a rispettare e voler bene al nostro territorio ricco di fascino e bellezza, purtroppo ancora fortemente violentato da impuniti.