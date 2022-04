Plastic Free chiama e Palazzolo risponde (ma con pochi volontari)

Classe 1989, da sempre a Lugagnano, sposato con Elisa. Laureato in economia, dottore commercialista. Persiste nel tentativo di giocare a calcio, appassionato di sport, curioso per natura. Attivo nel territorio in diversi ambiti come referente per Plastic Free e membro della consulta di Lugagnano, collabora con il Baco dal 2018.