Più di 600 spettatori di media per il confronto tra i candidati sindaco di Sona organizzato dal Baco

Si è tenuto giovedì 11 maggio il confronto tra i candidati sindaco di Sona alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio: Corrado Busatta per Scelta per Sona, Sona Domani e Fratelli d’Italia; Monia Cimichella per Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco; Gianfranco Dalla Valentina per VIVIamo SONA, INSIEME perSONA, Lega e Forza Italia; Carlo Antonio Mazzola per Rinascita per Sona.

L’evento, organizzato dal Baco, è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube della nostra testata. Dopo il saluto del direttore Mario Salvetti, a moderare la serata il vicedirettore Federica Valbusa con le firme politiche della redazione Gianmaria Busatta ed Erica Ederle. Alle domande via Whatsapp Elisa Oliosi e Massimo Bolzonella.

Il dibattito, interessante ed approfondito, ben condotto da tutti i quattro candidati, è stato seguitissimo, con una media costante di più di 600 spettatori e punte di ascolto oltre i mille spettatori. In questo momento il video è stato già visto da 3033 persone, ma il numero cresce.

Nella foto di Mario Pachera i quattro candidati con gli organizzatori della redazione del Baco. Qui sotto è possibile rivedere l’intero confronto.

