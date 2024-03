Pittura e danza: un’esposizione itinerante organizzata da Diversamente in Danza e l’artista Katia Longoni

Pittura e danza sono due linguaggi artistici distinti e a sé stanti: l’uno può esistere senza l’altro, nonostante entrambi si richiamino a vicenda e siano fonte di ispirazione reciproca; il movimento si fa estetica, e viceversa, sempre all’interno di un’armonia di forme, espressioni ed emozioni.

Ma cosa può succedere quando questi due linguaggi si incontrano? Potremo scoprirlo venerdì 8 marzo dalle ore 18.30 alle 20.00 presso l’Albero delle Possibilità a Lugagnano, dove l’impresa sociale Diversamente in Danza in collaborazione con la pittrice Katia Longoni organizza un’esposizione itinerante. Un’esperienza, dunque, in grado di intrecciare opere visive, musica e movimento.

L’artista donerà la sua opera “Il mondo che vorrei” a Diversamente in Danza, e l’esposizione rappresenterà l’occasione questo dono e le donne, soggetti preferiti della Longoni. “Ogni donna che dipingo non è mai pura estetica – dichiara Longoni –, ma una fonte di ispirazione nella bellezza e ella forza”. Uno stile artistico, quello della Longoni, che vuole essere, dunque, libero da ogni pregiudizio, autentico ed emozionante.

L’evento di venerdì sarà gratuito e aperto al pubblico, non occorre prenotarsi. La sede dell’Albero delle Possibilità, che da sabato 8 ottobre 2022 ospita diverse associazioni tra cui Diversamente in Danza, si trova in Via Capitello, 13 a Lugagnano di Sona.

Diversamente in Danza, che ha recentemente partecipato alla seconda edizione del festival Kulture Integration Theatre a Brema, ha già collaborato con l’artista Longoni in occasione dello straordinario spettacolo “Anime coraggiose”, realizzato in occasione del quindicesimo anno dell’associazione.

Qui di seguito un breve video di presentazione dell’evento di venerdì tratto da “Anime coraggiose” pubblicato sulle attivissime pagine social (Facebook e Instagram) di Diversamente in Danza. La foto in alto è di Elisabetta Panetto.