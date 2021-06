Pippo Baudo: “La musica è la fidanzata di tutti! Ma le emozioni che dà l’Arena di Verona…”

Dal 27 luglio, per tre martedì, andrà in onda in prima serata su Rai 3 “La grande Opera all’Arena di Verona”, un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo dentro l’Arena di Verona a vivere con passione la grande Opera.

Le tre serate sono curate e condotte da Pippo Baudo e Antonio di Bella che, sistemandosi proprio all’interno dell’Arena insieme al pubblico, racconteranno i retroscena e le curiosità del più grande Anfiteatro del mondo.

Nella prima serata, appunto del 27 luglio, verrà raccontata “Cavalleria Rusticana”, nella seconda, il 3 agosto, “Pagliacci” e nella terza, martedì 10 agosto “Aida”, nel giorno dell’anniversario del suo debutto in Arena, il 10 agosto 1913. Questo progetto nasce da un’idea di Gianmarco Mazzi su impulso della Fondazione Arena di Verona e del sindaco Sboarina.

L’occasione, dunque, è ghiotta per incontrare, a 85 anni suonati, un autentico pezzo di storia della televisione, della musica e dello spettacolo: Pippo Baudo.

Incontriamo Pippo che ci accoglie sorridendo con grande serenità, gentilezza e pacatezza. Un’immagine, quella che abbiamo di fronte del Pippo Nazionale, lontana dai cliché di quell’uomo alto e sicuro di sé pronto a dirigere il “traffico mediatico” con inflessibilità, a redarguire chiunque gli stia intorno se qualcosa non va con tono austero e impositivo.

Del resto, questa immagine, di fatto è stata un po’ costruita intorno al personaggio, noto per il tormentone “l’ho inventato io”, perché il Baudo che ci appare, è sì quell’uomo quasi irraggiungibile che tutti conosciamo tramite la televisione, ma incontrandolo di persona si mostra molto disponibile e gioviale, attento ma profondamente pronto a lasciare più spazio a chi gli parla che a se stesso.

Il look è tipico: camicia azzurra con collo aperto, pantaloni blu con cintura allacciata piuttosto in alto, giacca a quadrettini bianchi e neri, elegante ma semplice, senza spazi a sfarzi o stravaganze.

Cominciamo la chiacchierata ricordando a Pippo quel Sanremo in cui chi vi scrive era a lavorare in sala stampa fronte mare, quando una tromba d’aria scoperchiò il tendone di allestimento, e Baudo intervenne personalmente con martello e chiodi a capo di una piccola squadra di operai, provvedendo personalmente a utilizzare gli utensili per sistemare il danno.

Pippo, ti ricordi quell’episodio?

Certo, sono stati momenti bellissimi. Io ho fatto tredici Festival, tutte bellissime edizioni. E’ un record che mi auguro veramente non venga battuto da nessuno (…ride..). A Sanremo ho dato tanto ricevendo bellissime soddisfazioni e portando ospiti eccezionali: ho avuto Madonna, Bruce Springsteen, Withney Houston. Gli ospiti da tutto il mondo mi chiedevano di venire a Sanremo. Quelli erano edizioni di dimensioni altissime, rispetto a quelle di media caratura di oggi, complice anche una certa crisi economica innegabile. Noi oggi dobbiamo soprattutto valorizzare quello che abbiamo, ed è così che ho accettato volentieri la proposta di Gianmarco Mazzi e del sindaco di Verona che hanno tanto insistito perché ci fossi, viva Sanremo e viva l’Arena di Verona.

Che soddisfazione provi ad essere in pista con un progetto nuovo?

E’ sempre un’esperienza nuova, una risurrezione per me. Ti guardi allo specchio e ti fai i complimenti da solo perché se ti hanno chiamato vuol dire che riconoscono ancora un valore importante in te. Mi sento rivitalizzato.

L’esperienza è nuova ma la fidanzata è sempre quella Pippo: si chiama musica…

La musica eh… La musica è fidanzata di tutti. Dovrebbe essere tutte le sere nel letto di tutti in tutto il mondo. Qualunque tipo di musica, ovviamente quella dell’opera è assolutamente immortale, ma c’è anche tanta musica leggera che ha una importanza e un valore inalterato nel tempo. Non conta il genere, la musica è tutta importante!

Tutti si chiederanno: “Chissà cosa pensa Pippo della Musica di oggi?”.

Eh, la musica di oggi non mi interessa molto. Non mi piace (fa una pausa). E’ un po’ banalotta. Certe canzoni per esempio, io ho fatto il Festival tanti anni, hanno una vita effimera. Gli ascolti durano un mese e poi le canzoni si dimenticano. Dove sta Modugno che canta “Volare”? E tanti altri pezzi anche più recenti… Sanremo ha lanciato tante canzoni che ancora si cantano. Ma non c’è niente da fare, quelle di oggi si dimenticano. Purtroppo…

Sappiamo benissimo cosa vuol dire “Sanremo” per Pippo Baudo. Ma se ti dico invece “Arena di Verona”?

Eh l’Arena… appena entri in Arena… guardi gli spalti e guardi la platea e già ti viene (…sospira…) un colpo fortissimo, proprio un’emozione fortissima, ti senti veramente i brividi. La pelle d’oca esiste, esiste in questi casi, ed è un fenomeno che si verifica quando un sito ha la sua storia. Tu pensa a quanta gente importante ha calcato quel pavimento, e allora ci pensi e dici “oh mamma mia io sono tra questi”. E pensi a chi erano questi. Pensi, mentre ci sei, “qui c’era Pavarotti, adesso ci sono io”. Brividi, mi vengono i brividi!

Hai mai contato le interviste fatte ai tanti personaggi incontrati nella tua infinita carriera?

No! Sono così tante, no. Milioni, penso. Incontrare personaggi importanti mi ha sempre eccitato molto, tornavo a casa che ero veramente contento. Poi gli ascolti mi davano anche ragione. Ma la felicità era quello che provavo in quei momenti, quando accoglievo gli artisti che venivano, e venivano gratis non ce lo dimentichiamo. Attori che venivano gratis perché piaceva anche a loro venire. Mi ricordo quando ospitai Sean Connery, dopo il primo 007 che lo fece diventare un grande big. Mi disse “sono venuto qui per te, perché tu sei importante”. E me lo diceva soddisfatto, sorridendo.

Pippo ti faccio l’ultima domanda. Cominciano i primi rumors per il prossimo Sanremo, ma ancora non si sa chi sarà il conduttore. Non è che ci fai una sorpresa e prendi il timone facendo il tuo festival numero 14?

No no (…risponde serio…). Ne ho fatti tredici, numero perfetto. Sarebbe eccessivo, sarebbe un’emozione troppo forte (lo dice visibilmente molto emozionato). No no no no, viva Sanremo, ma io a casa!