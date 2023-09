Pieve di Santa Giustina: Inaugurata a Sona la mostra itinerante, con foto, video e modellini

E’ stata inaugurata sabato 2 settembre, nell’ambito degli eventi della sagra patronale di San Luigi a Sona, la mostra itinerante organizzata dall’associazione La Torre per far conoscere le meraviglie della Pieve di Palazzolo.

I volontari de La Torre, negli spazi espositivi a loro dedicati in sala consiliare, per tutta la durata della Sagra sono a disposizione per illustrare le bellezze architettoniche ed i magnifici affreschi che caratterizzano e rendono famosa la millenaria Pieve.

Per tutta la manifestazione sono, infatti, esposte immagini e riproduzioni della Pieve di Santa Giustina e si potrà assistere ad un suggestivo filmato effettuato con un drone da Alessandro Ceradini de Il Baco da Seta che, con una prospettiva come a volo d’uccello, ne valorizza il suo inserimento nello straordinario scenario delle colline moreniche.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Proloco di Sona e Il Baco da Seta è media partner.

All’inaugurazione in sala consiliare hanno partecipato, con il presidente de La Torre Stefano Ambrosi e altri volontari dell’associazione, l’amministrazione comunale, con il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e l’assessore Orietta Vicentini, il parroco di Sona don Giorgio Zampini, i consiglieri comunali Gianluigi Mazzi e Antonella Dal Forno ed il presidente della Pro Loco Mattia Pomini.