Piena dell’Adige e maltempo: Domani scuole chiuse anche a Sona, Sommacampagna, Bussolengo, Valeggio e Castelnuovo

Continuano a preoccupare le condizioni del fiume Adige, a seguito delle violente precipitazioni degli scorsi giorni che non danno segno di cessare e che stanno creando disagi per la loro intensità in tutta la provincia.

Per questo motivo il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha firmato nel pomeriggio un’ordinanza con la quale prevede che venerdì 3 novembre su tutto il territorio del Comune di Verona le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all’università, rimangono chiuse a causa del maltempo.

Il presidente del Veneto Zaia, dopo una riunione con i prefetti del Veneto, ha previsto la chiusura per venerdì 3 novembre a causa del maltempo anche delle scuole in provincia di Verona dei Comuni in zona rossa.

Quindi – per quanto riguarda il nostro territorio – oltre che a Verona domani rimangono chiuse le scuole di Sona, Sommacampagna, Bussolengo, Valeggio e Castelnuovo. Non è invece coinvolta dall’ordinanza Villafranca, dove quindi le scuole rimangono aperte. L’ordinanza che ufficializza le chiusure è arrivata ufficialmente ai Comuni solo nel tardo pomeriggio di oggi (LEGGI QUI L’ORDINANZA).

“Abbiamo atteso fino all’ultimo – dichiara al Baco il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina – nella speranza di tenere aperte le scuole sul territorio sonese, ma è arrivata l’ordinanza del prefetto che ci obbliga a chiuderle”.

Scuole chiuse anche in provincia di Belluno, Vicenza e Treviso. Nel frattempo, fino a venerdì a mezzanotte è stata diramata l’allerta rossa.