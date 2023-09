Piedibus Lugagnano: pronti per riprendere l’attività. Lunedì la riunione organizzativa

Alle porte del nuovo anno scolastico, il Comitato Genitori di Lugagnano, annuncia che la preziosissima attività del Piedibus sarà operativa.

Per chi non lo conosce, il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti volontari. Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.

E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola e mai come quest’anno il servizio avrà un ruolo fondamentale per migliorare la viabilità visto il trasferimento di tutte le classi della primaria nel nuovo blocco scolastico Pellico 2 di Via Carducci.

Per illustrare e per poter pianificare il servizio, il Comitato Genitori ha organizzato un incontro lunedì 11 alle 20 presso l’aula magna delle medie. In quell’occasione sarà possibile, oltre ad avere maggiori informazioni, iscrivere i propri figli e/o offrirsi come accompagnatori volontari.

ll Piedibus è una realtà in molti paesi del mondo e ha grande successo anche in Italia. A Sona, Palazzolo e Lugagnano il servizio, non senza difficoltà, è operativo da più di 10 anni e la comunità ne riconosce l’importanza socioeducativa, motivo per cui i consiglieri comunali di minoranza di Scelta per Sona, Sona Domani e Fratelli d’Italia hanno depositato in Comune una mozione finalizzata a sostenere e finanziare l’iniziativa del Piedibus su tutto il territorio sonese.