Piccola ode laica ai volontari della redazione del Baco (e a te che ci leggi ogni giorno)

Ai giornalisti nessuno fa mai complimenti o ringraziamenti. Si preferisce insultarli i giornalisti, o denigrarne il lavoro. Lavoro che “chiunque saprebbe fare”, si usa dire.

Eppure. Eppure senza i giornalisti non avremmo servite su carta, sui nostri pc o sui nostri smartphone ogni giorno le grandi notizie del mondo e le piccole notizie di casa nostra. Senza i giornalisti tutta la nostra esperienza di ciò che accade si limiterebbe a quello che vedono i nostri occhi, nella nostra piccola porzione di mondo e di vita.

Perché un fatto non esiste, se qualcuno non si prende l’onere e l’impegno di raccontarlo, lo dico sempre alla redazione. Non esiste perché quel fatto lo può conoscere solo chi lo determina o è presente quando accade. Senza i giornalisti non vi è racconto del presente. Non vi è conoscenza. E senza conoscenza non possiamo dirci cittadini consapevoli.

Certo, i giornalisti sbagliano. E vi sono anche giornalisti in mala fede, o incapaci. Ma non esistono, per dire, sindaci incapaci? Non esistono macellai imbroglioni? Non esistono idraulici in mala fede? Non esistono avvocati incompetenti? Come scriveva il grande economista Cipolla, i cretini sono ugualmente rappresentanti in ogni categoria umana. Ma questo non toglie valore al lavoro dei sindaci, dei macellai, degli idraulici e degli avvocati.

Ma riprendiamo il filo. Considerato che per definizione è assodato che nessuno ringrazia i giornalisti per il loro prezioso servizio, sono io oggi, sul finire di questo 2021, a ringraziare i 54 appassionati volontari del Baco. Che anche quest’anno con un impegno gratuito hanno saputo assicurare quotidianamente cronaca, analisi, dibattito, approfondimento, cultura, storia.

Informazione che garantiamo con la nostra rivista cartacea, 640mila le pagine stampate nel 2021, e con questo sito dove quest’anno abbiamo già pubblicato 1154 articoli (più di tre al giorno, ogni giorno).

Un grande ringraziamento va anche ai nostri preziosi sponsor, veri partner della nostra avventura editoriale che credendo in noi ci permettono di esistere.

Per finire, ugualmente grande il ringraziamento che va a te, nostro lettore, che ogni giorno torni a informarti del territorio e della comunità in cui vivi sulle nostre pagine. Consapevoli che potrai talvolta non essere d’accordo su posizioni o opinioni che esprimiamo – la bellezza del dibattito pubblico – ma che sai bene che sul Baco trovi notizie certe, verificate, ponderate. Informazione seria.

Perché del Baco ci si può fidare, sempre.