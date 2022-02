Piano di Protezione Civile del Comune di Sona: Facciamo il punto con il vicesindaco Dalla Valentina

Il 28 dicembre scorso è stato approvato in Consiglio Comunale l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Alla luce anche dei due anni di emergenza sanitaria che abbiamo alle spalle, soprattutto nella fase acuta iniziale, ossia quella del primo lockdown, possiamo affermare che il ruolo della Protezione Civile fu cruciale nell’affrontare con tempestività ed efficacia le drammatiche contingenze di quei giorni.

A posteriori, possiamo considerare quel frangente uno spartiacque, che ha cambiato il nostro modo di intendere e di affrontare i possibili scenari emergenziali e che non si può non tenere conto nel momento in cui ci si trova a dover pianificare le future strategie di intervento.

Abbiamo colto l’occasione per tracciare una veloce panoramica, insieme al vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera), sulla situazione della Protezione Civile che opera sul nostro territorio.

“L’aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile è un adempimento cui dobbiamo far fronte con una certa frequenza, affinché le nuove tipologie di emergenza non ci colgano impreparati – ci spiega Dalla Valentina -. Tre anni fa nessuno avrebbe previsto che ci fosse la necessità di dover prendere in considerazione il rischio di un’epidemia, oggi sappiamo invece quanto questa eventualità sia concreta e reale”.

“Con l’esperienza che stiamo raccogliendo in questo periodo abbiamo anche modo di definire nuove procedure da inserire all’interno del piano che potranno essere utili a noi ma anche a chi verrà dopo di noi. Non fosse altro perché la Protezione Civile, come è normale che sia, è soggetta a un continuo avvicendamento di volontari, per cui risulta fondamentale avere a disposizione uno strumento che ci permetta di trasmettere il bagaglio esperienziale acquisito alle nuove leve. Contestualmente – prosegue il vicesindaco – per l’acquisizione delle competenze specifiche e l’apprendimento delle corrette procedure, risultano essenziali anche le esercitazioni alle quali frequentemente la Protezione Civile di Sona prende parte. Di recente, ad esempio, è stata effettuata un’esercitazione congiunta con la Protezione Civile Ambientale di Bussolengo, nella quale si è simulato una ricerca dispersi e un evento di calamità naturale estrema con caduta di alberi”.

“Per quel che riguarda le attività tuttora in corso legate alla pandemia, i nostri volontari sono ancora operativi presso il centro vaccinale di Bussolengo, dove si occupano sostanzialmente di controllare i flussi, gestire le prenotazioni, misurare la temperatura ed effettuare il pre-screening all’ingresso del centro. Abbiamo anche una squadra di circa dieci volontari che svolge servizio anti-incendio nel corso degli eventi teatrali invernali”.

“Un’altra iniziativa che il SOS di Sona sta portando avanti, in collaborazione con il Centro Aiuto Vita di Lugagnano – conclude Dalla Valentina – è la raccolta di beni di prima necessità per gli indigenti di alcune mense per i più bisognosi”.