Piano degli interventi di Sona. Il sindaco Mazzi: “Serve responsabilità sociale anche dei progettisti”

Martedì scorso in sala consigliare, ed in dirette streaming, il sindaco Gianluigi Mazzi ha presentato la variante al Piano degli Interventi, il cosiddetto “Documento del sindaco” che l’amministrazione aveva approvato nel corso del consiglio comunale del 2 luglio 2019.

“La responsabilità di come vogliamo migliorare il territorio non può essere solo del Comune, ma deve essere condivisa anche da chi progetta e realizza – ha spiegato Mazzi, iniziando a illustrare il documento del sindaco e rivolgendosi direttamente ai professionisti e ai cittadini presenti in sala -. Serve un momento etico anche da parte di chi legittimamente progetta per motivi di speculazione o di interesse del privato. E mi riferisco, ad esempio, all’eterno problema dei parcheggi che devono essere realizzati nelle lottizzazioni, e che spesso vengono ignorati”.

“Altro problema del nostro territorio che posso portare come esempio è quelle delle aree verdi – ha proseguito il sindaco -. A Sona abbiamo circa settanta parchetti formato francobollo, spesso confinati negli spazi più angusti delle diverse lottizzazioni. Di fatto quasi inutili. Aree verdi che sono a stento in grado di ospitare i bambini, con qualche giostrina, ma che sono del tutto inutili quando quei bambini diventano adolescenti e, invece delle giostrine, avrebbero bisogno di piastre per giocare a basket o a pallavolo. A quel punto quegli stessi micro parchetti si trasformano in un problema, in quanto diventano preda di adolescenti annoiati che disturbano e spesso sfasciano tutto”.

Il sindaco ha poi indicato l’intenzione di creare quelli che si possono definire controviali, cioè aree verdi che, invece di essere chiuse e limitate da cancellate, siano aperte e fruibili sempre da chiunque. “Le persone questo vogliono – ha spiegato Mazzi – non uno spazio limitato ma la possibilità di camminare in sicurezza, oltre la propria lottizzazione. Non hanno senso piste ciclabili di 50 metri. E prima? E dopo? In Europa i parchi sono aperti, senza cancellate. Eppure tanti anche a Sona continuano a chiedere parchi chiusi”.

Mazzi ha anche illustrato il problema di quelle porzioni di strade o di aree pubbliche che vengono occupate da cittadini con recinzioni, creando problemi e limiti anche alla circolazione. Situazioni che il Comune sta ora tentando di risolvere, con costi che ricadono sull’intera cittadinanza.

“Nel Piano – ha indicato ancora Mazzi – abbiamo inserito la questione degli annessi rustici. Siamo sempre meno agricoli e ormai in tanti hanno la necessità di poter riutilizzare questi immobili a fini abitativi, magari per permettere ai figli di vivere acconto ai genitori, ricreando il concetto di corte che tanto valore ha anche dal punto di vista sociale. Un’idea nella quale crediamo. Stiamo cercando anche di valorizzare i centri storici, aree dove spesso ci sono problemi di sicurezza per i pedoni. Nel Piano analizziamo la questione, favorendo il recupero degli edifici, pensando anche alla sicurezza dei passanti e, al contempo, preservando quegli elementi storici e artistici che sono presenti e vanno assolutamente tutelati.

“Ho voluto inserire nel Piano pure gli aggiornamenti cartografici e l’istituzione di un registro edilizio elettronico”, ha concluso Mazzi passando la parola all’assessore Roberto Merzi.

“Cosa succederà ora per iniziare a ragionare in un contesto che sia di interesse per l’amministrazione e anche per i tecnici? Chiediamo – ha spiegato Merzi – che le manifestazioni di interesse siano presentate solo se hanno una tangibile possibilità di realizzazione. Serve concretezza. Non possiamo chiedere velocità al Comune fornendo documentazione inadeguata o presentando progetti che non potranno mai essere realizzati”.

“Aggiungo due cose – ha proseguito Merzi -. Prima cosa. E’ importante la completezza dei documenti quando si presenta una manifestazione di interesse, il rischio infatti è proprio quello che non si possa procedere nei tempi che ci siamo dati. Non è questione di burocrazia, ma di lavorare bene. Non basta portare due dati per far protocollare una richiesta. L’invito è quello di proporre una pratica già completa, come indicato nella modulistica che abbiamo predisposto. Seconda cosa. Ottobre sarà il mese per la presentazione delle manifestazioni di interesse, termine sarà quindi il 31 ottobre”.

L’interventi dei tecnici in sala hanno mostrato grandi perplessità proprio su questo ultimo punto, per quanto riguarda la tempistica. La scadenza del 31 ottobre, è stato indicato dai presenti in sala, di fatto rende quasi impossibile la presentazione di manifestazioni di interesse che abbiamo le caratteristiche richieste.

La risposta dell’amministrazione è stata che il Piano degli Interventi è in continuo divenire, e quindi vi sarà ancora la possibilità di presentare le proprie manifestazioni di interesse in una tornata successiva, per chi non riuscisse a farlo entro il 31 ottobre. “E comunque – hanno spiegato i relatori – pur con la richiesta completezza, sarà comunque possibile entro il 31 ottobre accendere la richiesta, opportunamente motivata e documentata in modo da dimostrare che l’area oggetto dell’intervento sia concretamente idonea, per poi arrivare alla completezza totale in un successivo momento”.

Qui sotto il video dell’intera conferenza di presentazione del Piano degli interventi.