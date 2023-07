Petrarca, i ricorsi al TAR e la sentenza di Dante. Cronaca breve di una vicenda tutta italiana

Da qualche mese il TAR del Lazio si trova alle prese con un caso che, senza timore di smentite, è concepibile come possibile solo in Italia, che in queste incredibili vicende esprime, al contempo, il meglio ed il peggio di ciò che siamo noi italiani.

I giudici amministrativi si trovano infatti a dover decidere sul Petrarca e, nello specifico, sui versi “qual fiore cadea sul lembo” e “qual su le trecce bionde” della famosa Canzone “Chiare, fresche et dolci acque”. Ad interpellare la corte sono alcuni aspiranti insegnanti delle medie che, proprio sulla risposta alla domanda che chiedeva di identificare quale dei due versi costituisse d’inizio della “sirma” (la seconda parte della strofa), si giocano la cattedra e il posto a tempo indeterminato.

Ma dove sta la questione, del tutto letteraria e per nulla giuridica? Secondo i partecipanti al concorso 2020 che si è svolta a marzo del 2022 il primo verso costituisce già l’inizio della “sirma” mentre secondo il ministero dell’istruzione questa si identifica con il secondo verso. Il problema non è indifferente in quanto proprio la risposta alla domanda sul Petrarca, giudicata sbagliata dal ministero, permetterebbe loro di superare lo scritto e passare all’orale.

Quando hanno esaminato il primo dei ricorsi, i giudici lo avevano accolto sulla base di una perizia di parte del professor Massimo Arcangeli, ordinario a Cagliari, e del saggio di Pietro Beltrami “rinomato professore di filologia romanza”, come scrivono nella sentenza. Ma di fronte al ripetersi delle cause che hanno tirato in ballo l’incolpevole Petrarca, il Tar ha deciso di chiedere un parere specifico, motivato e definitivo, alla preside della facoltà di Lettere della Sapienza di Roma.

A risolvere, sembra definitivamente, la questione è però proprio Pietro Beltrami, professore emerito dell’Università di Pisa, che sostiene che la risposta al quesito sia inequivocabile. E che a fornircela sia addirittura Dante.

“Il verso iniziale della sirma – scrive infatti Beltrami – è il settimo, ovvero ‘Qual fior cadea sul lembo’. La spiegazione la si trova partendo dal De vulgari eloquentia, il trattato linguistico di Dante, che sulla metrica ha fatto scuola per Petrarca come per la tradizione poetica successiva. La canzone ‘regolare’ si articola in strofe, che Dante chiama metaforicamente ‘stanze’, di struttura identica. Chiare, fresche et dolci acque presenta cinque stanze, oltre a un breve congedo. Per capirci bisogna dare un po’ di numeri. La quarta stanza, come le altre, è costituita da 13 versi tra settenari e endecasillabi, divisi in fronte di 6 versi (2 piedi identici di 3 versi l’uno) e sirma di 7 versi indivisibili. Indicando le rime con lettere, minuscole per i settenari e maiuscole per gli endecasillabi, lo schema delle strofe è il seguente: abC (= primo piede) abC (= secondo piede) cdeeDfF (= sirma)”.

“Ecco il punto decisivo – prosegue -: Dante raccomandava, per una questione di eleganza, di creare un collegamento tra le due parti (fronte e sirma) facendo rimare il primo verso della sirma con l’ultimo della fronte. Questo collegamento, che Dante definisce concatenatio, è stato poi chiamato chiave, e non va considerato come un verso isolato. La concatenatio nella canzone oggetto della domanda ministeriale è tra i versi ‘coverta già de l’amoroso nembo’ (ultimo della fronte) e ‘Qual fior cadea sul lembo’, che dunque apre la sirma”.

“Non si può escludere – conclude Beltrami – che altri manuali in uso espongano l’idea sbagliata che il verso di chiave sia distinto dalla sirma. Ciò potrebbe indurre a non censurare, benché errata, la risposta ‘qual su le trecce bionde’, addebitando l’errore non ai candidati, ma ai testi su cui hanno studiato”.

Tutto assolutamente e meravigliosamente italiano, nelle altezze di una storia culturale senza pari al mondo e nelle cadute di bizantinismi legali da basso impero.