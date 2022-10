PerSona al Centro verso le elezioni: gli amministratori del “Comunichiamo chiaro” non comunicano più tra loro

E così, gli amministratori del “Comunichiamo chiaro”, lo slogan che ha portato PerSona al Centro a vincere le elezioni nel 2013 e nel 2018, non comunicano più al loro interno o, almeno, non lo fanno con chiarezza.

Altrimenti, non si spiegherebbero i due comunicati contrastanti inviati, nel giro di pochi giorni, al Baco: il primo, che dava Gianfranco Dalla Valentina come candidato sindaco della civica per le elezioni del 2023, e il secondo, che precisava come la candidatura di Dalla Valentina fosse una sua iniziativa personale sostenuta solo da una parte del gruppo. Un gruppo quindi, e questo sì è ormai chiaro, che è profondamente diviso al suo interno.



A creare la spaccatura è, fra le altre cose, la prospettiva del venir meno, nel 2023, della leadership dell’attuale sindaco Gianluigi Mazzi (nella foto di Mario Pachera), che avendo già guidato l’amministrazione per due mandati non può ricandidarsi. Una leadership che, negli anni, ha saputo mantenere il gruppo unito attorno a sè, almeno all’apparenza, in quanto nonostante qualche probabile, ed inevitabile, divergenza interna, all’esterno non sono mai emerse crepe. Almeno finora, appunto.

I non sostenitori di Dalla Valentina hanno anche provato a non palesarsi, ma a fare nomi e cognomi ci ha pensato lui: e così, ora, si è ufficialmente aperto l’interrogativo sulla strada che i tre – gli assessori Roberto Merzi e Monia Cimichella, e il consigliere, e capogruppo, Paolo Bellotti – prenderanno.

Queste sono ad oggi le ipotesi sul tavolo: potrebbero pensare di fondare un proprio gruppo, ma dovrebbero prima valutare bene il seguito che potrebbero avere; potrebbero alla fine decidere di appoggiare Dalla Valentina, anche se, essendo la spaccatura diventata ormai pubblica, questa pare la prospettiva più improbabile; potrebbero, infine, decidere di migrare in Verona Domani, seguendo Mattia Leoni e Katia Rigo, gli altri due ex membri di PerSona al Centro che hanno già fatto questa scelta nei mesi scorsi.

Certo è che, come chiaramente dimostrato dal sostegno a Federico Sboarina nelle ultime amministrative di Verona, Verona Domani è una lista di centro-destra, quindi ci si aspetta che chi dovesse decidere di farne parte lo faccia perché ne condivide principi e valori e non solo perché Verona Domani è il gruppo che, al momento, risulta il più strutturato e attivo nel territorio sonese in vista delle prossime elezioni.



È indubbio che un peso importante sarà costituito dalle decisioni politiche del sindaco Mazzi: il suo sostegno a un gruppo piuttosto che a un altro richiamerebbe di certo molti elettori. Ma anche a questo proposito la comunicazione non risulta ancora molto chiara, almeno sui social (che per la comunicazione politica ultimamente vanno per la maggiore): prima, parlando del fatto che l’anno prossimo qualcuno penserà che l’amministrazione asfalti solo per farsi votare, Mazzi ha affermato che lui non sarà fra i candidati, poi, polemizzando contro il Baco che aveva ripreso questo suo passaggio in un editoriale, ha dichiarato di non aver messo nero su bianco nulla sulla sua candidatura.



Insomma, la prospettiva delle elezioni sta già scompigliando le idee, e nella lista del “Comunichiamo chiaro” a regnare è la confusione più che la chiarezza. Una confusione che viene da una evidente spaccatura, spaccatura che potrebbe portare PerSona al Centro a non essere più presente come lista alle prossime elezioni.