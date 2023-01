Pericle ed il dovere per i cittadini di Sona di tornare all’impegno politico

Abbiamo già trattato del tema sempre più urgente dell’incapacità della politica locale di coinvolgere i cittadini sia nel dibattito pubblico che poi direttamente, con un impegno nei partiti e nelle liste civiche. Problema che deriva anche da una certa tendenza miope dei nostri politici di coinvolgere i cittadini solo in imminenza delle elezioni, salvo poi inesorabilmente scaricarli ad urne chiuse.

Il problema però può e deve essere osservato e considerato anche da un’altra visuale. Vi sono, infatti, profonde responsabilità in capo a noi cittadini, che da troppo tempo abbiamo di fatto abdicato ai nostri doveri di impegno e partecipazione alla vita politica della comunità, rilasciando deleghe in bianco a chicchessia. Capaci poi solo di lamentarci per ogni decisione viene presa da chi, invece, ha deciso di dare il proprio contributo in prima persona.

Il principio di partecipazione alla vita pubblica come lo intendiamo nelle democrazie moderne nasce nella seconda metà del V secolo a.C. nella Grecia di Pericle, un’esperienza sociale e politica probabilmente irripetibile ma che ha posto ben salde le fondamenta del pensiero liberale moderno.

Ed è stato proprio Pericle a scrivere che “un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, tutti siamo in grado di giudicarla”. Un uomo che non si interessa allo Stato lo consideriamo inutile: non vi era dubbio allora su quale dovesse essere il ruolo di un cittadino.

Non è retorica, non lo è soprattutto oggi in questi anni di grande transizione, dire che se vogliamo cambiare le cose non possiamo pensare di passare sempre la mano. Ci sono delle chiamate a cui è necessario rispondere. Tra pochi mesi voteremo a Sona un nuovo sindaco ed un nuovo consiglio comunale: servono donne e uomini che abbiamo competenze ma anche passione autentica per la comunità ed il territorio dove vivono e disponibilità di mettersi a disposizione.

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta”, ha scritto a metà dello scorso secolo la celebre antropologa statunitense Margaret Mead. Valeva allora, vale oggi, anche qui.

