Perché la crisi del governo Draghi interessa molto da vicino la politica di Sona

Nuvole nere si addensano sul governo draghi in questa caldissima domenica di medio luglio, a tre giorni dal momento nel quale il presidente del consiglio si presenterà alle Camere e in quella sede si definirà la sorte dell’esecutivo.

Con il rito che si terrà il 20 luglio è stata infatti riportata all’interno del Parlamento, “parlamentarizzata” come si dice nelle cronache di palazzo, la grave crisi politica che ha investito il governo giovedì scorso, con la votazione della fiducia sulla legge di conversione del “decreto aiuti” alla quale i senatori del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato. Riesumando così la formula della non-fiducia che non si vedeva addirittura dal 1976, quando la Democrazia Cristiana aveva preso posizione contro un governo di cui era parte.

In queste ore torride sembra sempre più improbabile l’ipotesi di una ricucita, con il M5S che continua a pretendere risposte alle istanze portate al premier e con Draghi che non ha alcuna intenzione di farsi tirare per la giacchetta dai partiti.

La strada del voto anticipato diventa quindi sempre più concreta, ed iniziano addirittura a circolare possibili date in cui gli italiani potrebbero essere richiamati alle urne, come quelle del 25 settembre o del 2 ottobre prossimi.

Vedremo come andrà a finire. Ma nel frattempo va detto che la questione, al di là delle valutazioni che ognuno ne può dare, interessa molto da vicino anche la politica di Sona.

Nel 2023, infatti, finisce la legislatura per il Comune di Sona e quindi tra maggio e giugno i cittadini di Sona dovranno tornare alle urne per scegliere un nuovo sindaco ed una nuova maggioranza. Se il governo Draghi dovesse superare lo scoglio di mercoledì prossimo ed il governo dovesse proseguire, anche la legislatura nazionale finirà comunque nel 2023 ed i cittadini di Sona, quindi, si troverebbero ad andare a votare per il nuovo parlamento lo stesso giorno della scelta del sindaco.

Non si tratterebbe di un fattore indifferente. Ormai anche la comunità di Sona è formata da un altissimo numero di cittadini che vi risiedono ma che hanno un rapporto molto labile, se non inesistente, con la vita civica del territorio.

Un distacco dalle cose locali che, oltre a quello scollamento sociale a cui stiamo assistendo da danni, può comportare anche un atteggiamento nelle urne determinato da logiche nazionali più che locali. In soldoni, se io a livello nazionale voto, per dire, Lega, Partito Democratico o Fratelli d’Italia e della politica locale non mi interesso, è molto probabile che nel momento che mi vengono consegnate due schede, quella per il governo e quella per il sindaco, esprima lo stesso voto – alle Lega, al Partito Democratico o a Fratelli d’Italia – indipendentemente dalle persone che a livello comunale rappresentano o non rappresentano quelle che sono le mie scelte nazionali.

Situazione molto diversa è quella nella quale il voto è separato. Eventualità che si verificherebbe se il voto nazionale venisse anticipato a settembre/ottobre a causa della fine anticipata del governo Draghi.

In quel caso a maggio/giugno il cittadino sonese uscirebbe di casa per andare a votare solo il sindaco. Ed il meccanismo automatico di replicare il voto nazionale su quello locale diverrebbe sicuramente meno scontato. Anche perché quel voto non sarebbe anticipato da settimane intense di dibattiti, notizie, confronti su ogni televisione, giornale e sito di notizie con la partecipazione dei grandi leader politici, come accadrebbe nel caso di accorpamento tra voto nazionale e locale.

Se il voto fosse solo comunale anche la relativa informazione, sicuramente immensamente più contenuta, sarebbe però completamente orientata solo sull’orizzonte locale. Si parlerebbe solo del nuovo sindaco, non del nuovo primo ministro. E quindi anche la consapevolezza del cittadino più distratto sarebbe comunque ben più centrata.

Questo potrebbe portare ad un prevalere, nelle scelte di ciascuno, dell’identità e delle qualità del singolo candidato, del valore del gruppo che si candida, rispetto a simboli e bandiere, come capita quasi sempre quando il voto è solo locale. E la conferma ci è venuta anche dalle recenti elezioni di Verona, nonostante il tentativo forte che c’è stato di renderle una partita di politica nazionale.

Quindi, di conseguenza, assisteremmo anche una campagna elettorale totalmente differente, con meno slogan basati sui massimi sistemi e più occhi e attenzioni alle reali necessità e ai veri problemi del territorio.

Ad oggi (quasi) nessuno nel panorama politico sonese si augura la caduta del governo per la drammatica congiuntura che sta vivendo il nostro Paese, tra pandemia, guerra in Ucraina, fondi del PNRR da portare assolutamente a casa, crisi energetica e siccità. E una delle conferme viene anche dalla scelta del sindaco Mazzi di firmare la lettera aperta scritta dai sindaci italiani a Draghi perché il governo prosegua il suo lavoro.

Ma se crisi sarà, l’appuntamento anticipato per la scelta del nuovo governo potrebbe costituire un fattore non secondario nelle urne sonesi della prossima tarda primavera.