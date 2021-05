Perchè il cat-calling non va banalizzato e una rivoluzione culturale che manca

In un pomeriggio soleggiato, mentre passeggiavo con la mia cagnolina, ho scelto una strada che ospita alcuni stabilimenti. È proprio da uno di questi che in quel momento è uscito un uomo sulla quarantina, da solo.

Per attirare la mia attenzione, mi ha fatto un fischio e con un ghigno in faccia, ha iniziato a slacciarsi la cintura, e poi ha abbassato la zip dei pantaloni, infilando la mano dentro. Non ho voluto vedere altro, sono corsa via, tutelata solamente da un cancellone che lo teneva chiuso dentro allo stabilimento dove probabilmente lavorava.

Sono passati mesi da quando è successo e, per gran parte di questo tempo, mi sono chiesta se parlarne con i miei affetti. Ho sempre lasciato perdere. Mi ripetevo che non c’era da avere paura e che ero stata fortunata perché la circostanza in qualche modo mi aveva tutelata.

Ero nauseata dalla libertà che quell’uomo si era preso in quel momento. E non potevo fare a meno di pensare a quando ciò avviene in altri contesti: con il buio, senza un cancello che divide la vittima dal molestatore.

La definizione di ciò che mi è successo non è semplice da dare. Quando finalmente ho deciso di confrontarmi con qualcuno a riguardo, mi è stato detto che probabilmente sono stata vittima di cat-calling, che è sfociato poi in qualcosa di peggio.

Il termine cat-calling definisce una molestia verbale, che avviene prevalentemente in strada e che comprende una serie di atti, prevalentemente verbali, quali complimenti non richiesti, commenti volgari, fischi, suonate di clacson, finalizzati ad attirare l’attenzione della persona che ne è vittima (che nella maggior parte dei casi è donna).

La tematica è attualmente molto discussa. Questo perché nelle scorse settimane Aurora Ramazzotti tramite il suo profilo Instagram ha mosso una forte accusa a questa pratica, che, come lei stessa dice, purtroppo è ancora estremamente diffusa. In molti, nel nostro piccolo, abbiamo partecipato al dibattito: chi nell’intimità di casa, chi sui profili social. Tra questi ultimi spicca tale “Er Faina” che ritiene questo genere di pratica una semplicissima forma di apprezzamento, e che chi lo riceve dovrebbe solamente che esserne contento.

Al di là della discutibile modalità con cui quest’uomo ha argomentato, ciò che emerge è che la questione effettivamente solleva un grosso dibattito, e il cui fulcro sta in una domanda. Dov’è il confine che divide l’apprezzamento molesto da un beneaccetto complimento?

La linea che discrimina ciò che è lecito da ciò che non lo è, probabilmente è il rispetto.

Non è rispettosa una suonata di clacson ad una podista in pantaloncini.

Non è rispettoso un commento sessista ad una ragazza che cammina per strada.

Non è rispettoso un fischio per attirare l’attenzione.

La finalità di questo genere di comportamenti non è quindi far sentire bene con sé stessa la persona che li subisce, ma esternare un istinto primordiale totalmente fuori luogo.

E il risultato di non sarà mai di migliorare la giornata alla vittima di questa molestia (perché di ciò si tratta), al contrario essa genererà disgusto, sfiducia e, nel peggiore dei casi, paura. Paura di camminare in solitudine in certe zone, paura che dalle parole si possa passare ai fatti.

Per molti mesi mi sono ripetuta che non dovevo avere paura, che quello che era successo a me non era una reale situazione di pericolo. Solo poco tempo fa ho realizzato che da quel giorno, quando nel pomeriggio passeggio con il cane, non passo più davanti a quello stabilimento.