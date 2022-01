Perché è arrivato il momento di convivere (con responsabilità e senza paura) con il Covid

È trascorso oltre un anno dal 12 novembre 2020, quando l’Economist uscì con la copertina titolata “Suddendly, hope” (all’improvviso la speranza), raffigurando una siringa con una dose di vaccino come la luce in fondo al tunnel oscuro della pandemia del Coronavirus.

Nonostante lo scenario non rimanga privo di incognite sia sul vaccino (alcune risolte, altre meno) sia sul futuro dell’epidemia, il 2021 ha rappresentato un primo anno di transizione verso quella che può essere definitiva una convivenza con il Covid-19. Una convivenza che richiede consapevolezza e responsabilità da parte della cittadinanza, perché, come avviene in ogni comunità, il comportamento di alcuni condiziona la libertà di altri.

La copertina della rivista “The Economist”

In questo articolo cerchiamo di offrire qualche strumento per acquisire una consapevolezza maggiore sullo stato attuale dell’epidemia, citando numeri come unica argomentazione delle nostre tesi, senza addentrarci nel terreno politico o ideologico, contestualizzando i dati del nostro territorio all’interno del panorama nazionale.

Partiamo da un punto fondamentale: diffidare dal numero assoluto. Eppure, tutte le volte che viene pubblicato il bollettino nazionale dei contagi del Coronavirus, i titoloni dei giornali sono concentrati sui “record dei contagi”, sui commenti e le valutazioni (politiche e sanitarie) degli esperti, non senza allarmismi. Sembra di essere immersi tra le pagine di “A volte ritornano”, titolo della prima serie di racconti di Stephen King, in cui l’autore si presentava così ai suoi lettori: “Parliamo, io e te. Parliamo della paura”.

Sui numeri del Covid-19 la parola d’ordine è relativizzare: creare un minimo comun denominatore che non permetta di giungere a conclusioni frettolose o completamente errate. Come abbiamo scritto sulle colonne del nostro sito in tempi non sospetti, occorre sempre prendere con le pinze il numero nudo e crudo dei positivi (più si cercano attraverso i tamponi, più si trovano) e focalizzarsi sull’aggregato dei dati clinici: essendo il numero dei ricoveri certo e non dipendente dai tamponi effettuati, il saldo dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva aiuta a capire la gravità della situazione, dato che all’aumento dei casi gravi rischia di seguire un incremento dei decessi.

Ciò significa che, come abbiamo già anticipato, è in corso dalla scorsa primavera un evidente disaccoppiamento tra i nuovi positivi e l’ammontare dei ricoverati: la crescita dei primi, infatti, non è accompagnata da una proporzionata e consistente crescita dei secondi.

Elaborazione del Baco su dati della Protezione civile

L’effetto è visibile anche sul nostro territorio: i cittadini sonesi attualmente ricoverati sono 2. Due. Lo stesso numero di ricoveri nel nostro Comune avveniva con un saldo di circa 40 positivi (oggi è circa 17 volte in più), quando ancora non esisteva il vaccino, e coprifuoco e zone rosse erano le principali misure di contenimento dell’epidemia.

Un ulteriore disaccoppiamento di valori è presente anche tra i nuovi positivi e i (successivi) decessi: come per il grafico precedente, anche qui si osserva una correlazione matematica tra positività e decesso da luglio 2020 fino ai primi mesi del 2021, quando le due linee tendono ad assumere una propria inclinazione.

Elaborazione del Baco su dati della Protezione civile

La causa (principale) di questa dissociazione è una: la somministrazione dei vaccini alla popolazione.

Come spiegarsi, allora, l’aumento di tutti questi casi? Il vaccino non doveva frenare l’epidemia?

Per rispondere occorre spostare la lente d’ingrandimento sui numeri, focalizzandosi non solo sulla quantità ma anche sull’aspetto qualitativo, considerando l’impatto della variante Omicron sulla popolazione e distinguendo tra positivi vaccinati e non vaccinati.

Partiamo dalla variante Omicron. Semplificando al massimo, sappiamo che Omicron colpisce 7 volte più della Delta, ma è meno pericolosa: infatti le persone infettate da Omicron vengono ricoverate 3 volte meno rispetto a quelle colpite da Delta.

Dobbiamo preoccuparci? Nì. Proviamo a spiegarlo con un semplice esempio numerico.

Supponiamo di avere due Paesi, X e Y, non comunicanti fra loro, entrambi con 10.000 abitanti, con le stesse normative di restrizione dei contagi, ma rispettivamente con due varianti diverse in circolazione: Delta e Omicron. Se nel Paese X abbiamo 1.000 persone malate di Delta, nel Paese Y avremo 7.000 persone positive a Omicron, a parità di misure volte a contenerne la diffusione.

Valutiamo, ora, l’impatto clinico. Dato che Delta provoca statisticamente il ricovero a circa il 10% degli infetti, nel Paese X si registreranno 100 ricoveri. Sapendo che Omicron è sette volte più contagiosa di Delta, ma tre volte meno pericolosa, nel Paese Y verranno ricoverati 233 pazienti positivi.

Una prima conclusione che possiamo trarre è che l’impatto di una nuova variante va sempre bilanciato dalla sua pericolosità e contagiosità. Omicron sarà la variante meno letale, ma ai grandi numeri generati si registrerà un riflesso clinico inevitabile, pur di discrete o moderate dimensioni: la presenza di un paziente Covid in una terapia intensiva (il reparto medico conta in media tra i cinque e i sei posti) blocca di fatto gli altri disponibili affinché si eviti il rischio di trasmissione della malattia. Pertanto, nel momento in cui non è più possibile effettuare una separazione rigida tra pazienti Covid e no-Covid (come i pazienti ricoverati per infarto, ictus o incidente stradale), la saturazione cresce alquanto celermente.

Ulteriore aspetto qualitativo dei numeri: l’incidenza fra vaccinati e non vaccinati.

A partire dai dati della Protezione Civile e dai report settimanali pubblicati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) vi proponiamo quattro grafici elaborati dal Sole 24 Ore, che raccontano l’andamento del rapporto tra nuovi vaccinati o non vaccinati e la popolazione di riferimento. Nella descrizione dell’immagine traduciamo i numeri in probabilità di infezione, ricovero o decesso per un non vaccinato rispetto a un vaccinato.

Tradotto in termini non numerici: per un non-vaccinato la probabilità di infezione è 2,5 volte maggiore rispetto a un vaccinato

Tradotto in termini non numerici: per un non-vaccinato la probabilità di ricovero in T.I. è 14,8 volte maggiore rispetto a un vaccinato

Tradotto in termini non numerici: per un non-vaccinato la probabilità di morte è 5,7 volte maggiore rispetto a un vaccinato

Lungi da noi azzardare previsioni sull’andamento dell’epidemia, ma gli ultimi studi scientifici e i numeri citati in questo articolo avvalorano la sostanziale impossibilità di frenare la diffusione di Omicron solo con i metodi tradizionali, come il distanziamento o la chiusura delle frontiere. Ad oggi, i numeri confermano che il vaccino sia lo scudo principale (non l’unico, ma indubbiamente – e statisticamente – il più forte) contro la recrudescenza dell’epidemia a livello clinico, che può essere ulteriormente soffocata grazie alla (recente) distribuzione degli antivirali, in grado di fornire un’elevata protezione dalle forme più gravi della malattia, e quindi di prevenire i decessi.

Si obietterà: nemmeno il vaccino è totalmente sicuro, dato che sono stati registrati decessi a seguito della somministrazione.

Anche qui: relativizziamo i numeri. Secondo l’ultimo report di Aifa, se consideriamo i decessi, ovvero la reazione più tragica direttamente correlata alla somministrazione del vaccino, ne sono stati registrati 2 ogni milione di dosi somministrate. Ossia 0,2 probabilità di morte su un milione.

È tanto o poco? Confrontiamolo con alcune attività quotidiane: sciare comporta un rischio di oltre il triplo più elevato (0,7); il rischio aumenta di cinque ogni 370 chilometri percorsi in auto (1); lo stesso rischio di decesso su un milione di casi avviene in motorino ma su distanze più brevi (ogni 10 chilometri).

Come abbiamo già scritto, rifiutare la vaccinazione e accettare il rischio (oggi piuttosto alto con la variante Omicron in circolazione) di ammalarsi è una scelta che ricade su tutta la comunità sotto molteplici effetti, da quello clinico a quello economico. Combattere l’epidemia attraverso ulteriori chiusure (l’orribile inglesismo lockdown ci riporta nel clima dei racconti di Stephen King) implicherebbe conseguenze incalcolabili al nostro Paese e alle nostre vite.

Ai bambini e agli adolescenti è già stato riservato il trattamento peggiore in questi due anni: la didattica a distanza non è formazione, ma alienazione; i danni psicologici, oggi sempre più frequenti, saranno una ferita che faticherà a rimarginarsi nel corso del tempo; le (naturali) tappe di passaggio dell’età sono vissute in modo soffocato e in (quasi totale) solitudine; si assiste a una forte carenza di relazioni, che proprio in quell’età sono occasione di crescita e formazione della propria identità.

Grazie ai vaccini e alle cure sempre più all’avanguardia che rendono il virus progressivamente più endemico, la convivenza con il Coronavirus oggi è ormai necessaria e si realizza anche evitando la demolizione della sfera sociale dell’individuo, spegnendo l’ossessione dei numeri e del bollettino quotidiano, arrestando la macchina della cinesizzazione dell’economia e della società, valorizzando la libertà (che non è anarchia). Vivendo, senza paura e con responsabilità.