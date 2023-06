“Perché a Sona non abbiamo più un’ambulanza?”. Le risposte del presidente del SOS dopo la polemica nata da una lettera al Baco

Una lettera inviata da una signora al Baco da Seta nei giorni scorsi, avente come oggetto una serie di interrogativi sull’attuale livello assistenziale dell’emergenza sanitaria sul territorio con particolare riferimento alla attuale posizione di SOS Sona, ha generato un certo interesse nella comunità di Sona. Alcuni cittadini hanno anche lasciato i propri commenti sulla pagina Facebook del Baco facendo delle considerazioni e ponendo dei quesiti.

SOS Sona, per il tramite del proprio presidente Giordano Cordioli, ha “preso carta e penna” e ci ha fornito la versione ufficiale dell’ente diretto interessato. SOS è una organizzazione di volontariato molto conosciuta ed apprezzata nella comunità di Sona ed il legame più che trentennale con il territorio è insito nel DNA stesso dell’Associazione.

Presidente, uno di scenario di 32 anni di costante presenza nella rete dell’emergenza-urgenza extraospedaliera è di colpo cambiato. Cosa è successo?

Quello che è un po’ stigmatizzato nella lettera inviata dalla signora al Baco: dal primo luglio 2022, dopo 32 anni di ininterrotto servizio di ambulanza medicalizzata dalla postazione di piazza della Vittoria a Sona, la stessa ambulanza è stata trasformata in automedica, assegnata ad altro ente e trasferita a Villafranca. Sulla postazione di Sona era stata posta una bella X.

I motivi di questo cambiamento? Da chi e da cosa sono stati determinati?

Lo stazionamento dei mezzi di soccorso sul territorio è una competenza in capo alla Regione Veneto nell’ambito della revisione delle schede ospedaliere regionali. Revisione avvenuta nel 2019. Dalla Regione questa definizione si cala sul territorio attraverso la ULSS9 Scaligera, ente deputato alla gestione socio sanitaria locale, ed il 118, in futuro 112, che è l’ente deputato alla gestione specifica dell’emergenza-urgenza e l’utilizzatore dei mezzi di soccorso. Nella prima versione delle schede il mezzo medicalizzato dell’area Sud del Distretto 4 di ULSS9, ove si trova Sona e corrispondente alla ex ULSS22 di Bussolengo, era stato previsto in un duopolio di stazionamento non ben definito Sona/Villafranca, a cui avrebbero dovuto seguire verifiche tecniche per stabilire quello definitivo. Dopo qualche tempo il nome Sona è sparito ed è rimasto Villafranca. Ancora oggi non abbiamo capito perché.

Si spieghi meglio.

Sona ha una caratteristica territoriale peculiare: è centrica rispetto a tutto il Distretto 4. Ciò è stato strategico nei 32 anni del nostro servizio per garantire tempi di intervento mediamente rapidi in ampie zone del territorio. Sappiamo che la popolosità dei territori è una delle variabili che viene considerata per stabilire lo stazionamento dei mezzi di soccorso. La signora ha detto giusto: attorno a Sona, che da sola ha 17.500 abitanti, si trovano altri comuni densamente popolati quali Bussolengo con 20.000 abitanti, Sommacampagna 15.000, Castelnuovo del Garda 13.000, la stessa Villafranca con 30.000, Pescantina con 17.000. Il tutto nel raggio di massimo 20 km. Siamo a 10 km dal basso lago e a 9 km dal centro città. Come è nota la popolazione del Lago di Garda cresce a dismisura durante il periodo estivo, la città è meta di flussi turistici consistenti durante tutta l’anno, nel nostro stesso territorio il flusso del turismo aumenta considerevolmente. Attorno a noi grossi centri commerciali, i lavori in corso sulla tratta dell’Alta Velocità, gli ingressi autostradali di Sommacampagna e Verona Nord che immettono sulle direttrici autostradali della A4 e della A22. La nostra ambulanza medicalizzata era stazionata in un punto strategico.

Quindi dal primo luglio 2022 SOS non fa più servizio?

In questi casi di dice “nì”. Le schede regionali avevano effettivamente messo una X su di noi ma non potevamo pensare di accettare che la nostra organizzazione non potesse più dare il proprio contributo all’emergenza extra ospedaliera. Le aggregazioni, le fusioni, le acquisizioni, gli spostamenti di sedi operative, che portano alla rarefazione delle realtà presenti, sono materia di diritto delle aziende, il mondo del volontariato è un’altra cosa. Sono tanti e tali gli sforzi e i sacrifici compiuti da chi dà vita e mantiene vive queste realtà che per raggiungere livelli di efficacia ed efficienza è come scalare l’Everest. SOS c’è riuscito, altre organizzazioni oltre noi ci sono riuscite. La comunità di Sona è ricchissima di associazioni di volontariato più o meno grandi più o meno strutturate. Insieme costituiscono un pilastro del welfare della comunità. I bisogni dei cittadini non possono permettersi di perderne nemmeno una. La mia è una considerazione per affermare che devono essere tutelate, con un ruolo primario dettato dalla politica locale, provinciale e regionale. Venendo alla domanda: per quanto detto prima non potevamo accettare di “sparire”. Ci siamo impuntati.

Cosa avete ottenuto?

Abbiamo ottenuto che dal promo luglio 2022 rimanesse una ambulanza a Sona trasformata da Mezzo Medicalizzato in Mezzo Base senza personale sanitario a bordo ma solo soccorritori non sanitari. Non è uno stazionamento re-inserito sulle schede Regionali ma è un presidio voluto e remunerato direttamente da ULSS9 e non dalla Regione con una doppia finalità: mezzo dedicato ai trasferimenti dei pazienti tra gli ospedali e mezzo che fa anche emergenza sul territorio. Siamo coordinati direttamente dal 118. I numeri degli interventi dal primo luglio 2022 ad oggi sono eloquenti: 3217 in totale di cui 223 trasferimenti interospedalieri e 2994 emergenze. Una media di circa 8 servizi al giorno di emergenza territoriale. Sono numeri che la dicono lunga sulle reali e sempre attuali esigenze del territorio.

Tutto fatto con i volontari?

Impossibile. Va fatta una precisazione che è alla base di tutto: l’associazione ha natura volontaristica e suoi fini sono senza lucro. Si avvale principalmente di volontari per la sua gestione ma si avvale anche di personale professionistico per erogare i servizi richiesti. Provate ad immaginare una postazione di ambulanza che eroga un servizio H24 365 giorni all’anno: come possiamo pensare che di giorno durante la settimana i volontari siano disponibili? Lo sono eventualmente di notte e nei fine settimana. Ecco quindi il perché del mix volontari-professionisti. Cosa per altro assolutamente ammessa anche dalle leggi sul volontariato. L’ultima la riforma 117 del 2017 nota come Riforma del Terzo Settore, legittima ancor di più questo connubio rendendolo non solo ammissibile ma necessario al mantenimento dello status quo del volontariato. Il senza fini di lucro dell’associazione si materializza nel momento in cui, qualsiasi “ricchezza” materiale o immateriale generi l’ente, viene reinvestita nel mantenimento e miglioramento dello stesso. SOS SONA non ha soci che alla fine dell’anno si dividono gli utili generati.

Chi paga i costi diretti del vostro personale?

La convenzione con l’ente pubblico. Noi eroghiamo un servizio, lo stesso ente pubblico ci rimborsa dei costi che sosteniamo per erogarlo. Oltre ad altri di costi di gestione ovviamente. Dico una ovvietà ma è meglio ribadirla: il volontario non genera costi di personale. Ovvio, è volontario. Ma costi di gestione si: assicurazioni, divise, DPI, formazione oltre a costi generali di struttura. Questi costi ci vengono in parte riconosciuti dall’ente pubblico. Che ha anche una visione un po’ “drogata” del termine volontariato arrivando a pensare che quasi tutto sia volontariato. Non è così. Un esempio: da quando siamo partiti con il mezzo base il primo luglio 2022, per quanto riguarda il costo per personale professionista ULSS9 ha previsto del rimborso del solo autista diurno durante la settimana. Le ambulanze però hanno un equipaggio composto da almeno due persone, una che guida e una che fa assistenza al paziente. Per i motivi sopra addotti durante la settimana quasi impossibile avere volontari, quindi la seconda persona è un professionista. Siamo riusciti a far capire a ULSS9 questa cosa ed alla fine qualcosa abbiamo ottenuto: il riconoscimento di tale costo ulteriore a partire dal primo gennaio 2023.

Le novità non sono finite però…

Per volontà di ULSS9 dal 5 giugno il nostro mezzo non è più disponibile per le emergenze del 118 ed è a disposizione solo dei trasferimenti interospedalieri. Rimarco quando detto sopra sui numeri medi dei servizi che il territorio richiede: una ambulanza in meno a disposizione dell’utenza è un bèl problema. Lo stesso 118 è in difficoltà. I servizi fatti da noi ricadono su altre ambulanze sparse sul territorio che a loro volta sono sature di richieste di intervento. Se a questo aggiungiamo la penuria di medici di base e il sovraffollamento dei Pronti Soccorso il quadro che ne esce non è dei migliori. Per usare un eufemismo. Il territorio è in sofferenza nelle esigenze del primo soccorso extraospedaliero.

Qual è lo scenario futuro?

Vogliamo riportare a Sona un mezzo dedicato all’emergenza-urgenza. Serve, i fatti lo confermano. Che poi a bordo ci sia personale sanitario o meno dipenderà dalle scelte che la Regione Veneto farà. Grazie al supporto di consiglieri regionali del nostro territorio, abbiamo portato la nostra istanza fino al presidente della Regione Veneto Zaia. Gli abbiamo inviato un memorandum circostanziando il contesto attuale, raccontato in breve la nostra lunga storia di presenza nel soccorso, le nostre peculiarità positive di associazione fortemente radicata sul territorio, la nostra capacità e la nostra organizzazione che devono essere sfruttare al massimo dalle autorità sanitarie. Con tutto il rispetto per le esigenze di tutti, la nostra postazione può fare di più per il territorio rispetto a quella che sta facendo ora.

Alcuni lettori de Il Baco da Seta si sono fatti sentire. Mi riferisco ad alcuni commenti alla lettera pubblicata su Facebook

Sì, e li ringraziamo per questo. Pongono delle domande e chiedono delle risposte a chi le può dare. In primis come utenti o potenziali tali di questo servizio. Poi anche per affettività e riconoscimento del nostro ruolo in tutti questi anni. Uno di loro fa notare di essere stato, con la sua Associazione, uno dei tanti donatori che hanno contribuito all’acquisto di una ambulanza. Ha perfettamente ragione a farlo notare! Il nostro percorso di vita è strettamente e visceralmente collegato al nostro territorio. Se siamo ancora qui, dopo 33 anni, è anche grazie alla solidarietà che questo territorio non ci ha mai fatto mancare. Diciamo che, i cittadini, hanno dato una grossa mano alla costruzione nel tempo del servizio di SOS Sona. Mi pare il minimo che chiedano che le decisioni prese o che verranno prese circa lo stazionamento dei mezzi di soccorso tengano presente anche questo fattore assolutamente importante e fondamentale. Possiamo tranquillamente affermare dire che i cittadini hanno fortemente contribuito a generale la sostenibilità dei servizi primari di cui hanno bisogno.

Presidente, un ultimo appello.

Ne faccio tre: uno alla Regione Veneto affinché prenda in considerazione quanto da noi inviato loro e rivalutino le necessità e l’opportunità di ristabilire una testa di ponte per l’emergenza territoriale a Sona. Uno ai nostri volontari affinché continuino, nonostante le difficoltà, ad essere vicini alla loro Associazione e a quello che rappresenta. Un terzo ai nostri concittadini: è vero che senza il volontariato il welfare nazionale sarebbe in difficoltà, ma è altrettanto vero che il welfare stesso senza l’appoggio dei cittadini non esisterebbe. Questo cerchio virtuoso non si deve mai interrompere. Ai nostri concittadini chiediamo di non far mai venire meno la concreta vicinanza nelle parole e nei fatti. Sono e siamo tutti utenti di un servizio pubblico. Porsi e porre delle domande e cercare e pretendere delle risposte è fondamentale.

SOS Sona si è strutturata, nel tempo, come organizzazione polivalente. Oltre al servizio sanitario si occupa anche di Protezione Civile e Trasporti Sociali. Circa 120 i volontari che ne fanno parte oltre a 5 collaboratori dipendenti impiegati nell’amministrazione dell’Associazione e nel soccorso sanitario. Dai dati del Bilancio sociale del 2022 sono più di 26.000 le ore complessive di volontariato spese nelle varie aree operative. Dispone di un robusto parco auto composto da ambulanze, mezzi per i trasporti sociali, mezzi ed attrezzature di Protezione Civile. Da Marzo 2023 ha completato la migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal registro regionale Veneto. Il bilancio e le rendicontazioni ad esso collegate vengono puntualmente e annualmente redatte e pubblicate sul sito istituzionale. Un organo di controllo esterno ne certifica la veridicità.

La trasparenza, l’affidabilità e la rettitudine sociale ed amministrativa di SOS Sona è testimoniata anche dal Marchio Merito Fiducia rilasciato dal Centro Servizi del Volontariato di Verona. L’Associazione è meritevole di fiducia ed è concretamente presente. Per questo va sostenuta e riconosciuta.