“Per salutarvi uso tre parole: grazie, scusa e permesso”. Don Pietro ha lasciato la parrocchia di Lugagnano

Sabato 25 settembre alle ore 18, nella parrocchia di Lugagnano, ha avuto luogo la sentita messa di saluto al co-parroco don Pietro Pasqualotto, che per quattro anni ha svolto il suo ministero nella nostra comunità.

In una chiesa completamente piena, nel rispetto di tutte le norme anti Covid, la comunità si è stretta intorno a don Pietro per accompagnarlo in questo suo ultimo passo fatto a Lugagnano e nei suoi primi passi che muoverà nelle sue nuove parrocchie di Illasi e Cellore.

Nell’omelia don Pietro ha tenuto a sottolineare che noi non apparteniamo al Signore perché siamo della parrocchia o in una specifica comunità, ma perché il Signore ci ama come figli suoi, indipendentemente da dove siamo e dal momento della vita che stiamo vivendo. Che siamo amati sempre in quanto figli. Don Pietro ha voluto anche ricordare che ha imparato tanto a essere prete grazie alle persone che ha incontrato, ma che non bisogna mai dimenticarsi di pregare anche per chi è lontano da noi.

Arrivati al momento tanto atteso dei saluti finali alla comunità, il parroco di Lugagnano Mons. Giovanni Ottaviani ha voluto salutare don Pietro con un discorso a nome di tutta la comunità:

“Grazie per il servizio pastorale di questi quattro anni a Lugagnano, a nome anche di tutte le associazioni. L’impegno profuso nel nome del Signore ha portato e porterà sicuramente i suoi frutti. Grazie per i momenti condivisi con me in canonica durante il duro periodo del lockdown. Ora – ha indicato don Giovanni – si apre un nuovo capitolo della tua vita a Illasi e Cellore: sicuramente porterai anche là tanti frutti, come hai fatto anche qui a Lugagnano, nonostante le difficoltà che si presenteranno e gli impegni burocratici. Noi da Lugagnano ti accompagneremo nella preghiera con amicizia e affetto. La relazione che abbiamo con te non si cancellerà con la distanza ma andrà purificandosi nella preghiera e nel nostro cuore.”

Don Pietro, poi, visibilmente commosso, ha voluto fare il suo intervento di saluto alla comunità: “Per salutarvi ho preso in prestito da Papa Francesco queste tre parole: grazie; scusa; permesso. La prima: grazie Lugagnano perché sei abitata da Dio. Grazie perché mi hai permesso di essere e di fare il prete. Grazie perché mi hai aiutato a crescere. Grazie a Don Antonio e Don Lino prima e poi a Don Giovanni e a Don Elia, che mi hanno affiancato in questo ministero a Lugagnano. Grazie ai diaconi e a tutte le suore. Un grazie a tutti i gruppi parrocchiali: questo grazie unico ha il volto di tutti. Grazie per gli incontri con le singole persone. Grazie per le tante storie, le lacrime e i tanti sorrisi”.

“La seconda – ha proseguito don Pietro -: scusate se ho mancato in qualcosa con qualcuno, soprattutto nelle relazioni umane. La terza: permesso, che ho fatto diventare permetto. Permetto perché mi permetto di dare alla comunità di Lugagnano due consigli per il futuro: ama, rispetta, ascolta e prega per i tuoi preti. Pur nelle nostre difficoltà siamo qui per rendere presente Dio in mezzo a voi. Il secondo consiglio: amate la confessione e affidatevi alla misericordia di Dio. Vi confido che tante delle mie prediche già pronte e già scritte sono cambiate nel confessionale”.

Dopo la messa c’è stato il saluto da parte delle autorità e dell’amministrazione comunale a nome del sindaco Gianluigi Mazzi e la serata si è poi conclusa con un momento di convivialità presso la pista di pattinaggio del centro parrocchiale con il risotto offerto dal circolo noi a tutta la comunità.

Anche noi tutti del Baco da Seta ci sentiamo di ringraziare don Pietro per i momenti di convivialità passati assieme, ma soprattutto per la grande disponibilità e umanità che ha saputo comunicare nelle parole, negli scritti che abbiamo avuto la fortuna di pubblicare sulla nostra rivista, con la rubrica “La rete di (don) Pietro” e umanamente con la sua persona e con il suo essere sacerdote. Auguriamo a don Pietro ogni bene per questa sua esperienza futura e per tutta la sua vita.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.