Per risolvere il problema di carenza del personale sanitario al via un progetto innovativo. Con il SOS di Sona come capofila

La grave questione della carenza di personale sanitario che colpisce un po’ tutti i settori della Sanità Pubblica italiana, è un argomento che suscita problematiche diffuse sul territorio nazionale.

Uno dei settori colpiti da questa carenza strutturale è, senza ombra di dubbio, quello dell’emergenza-urgenza sanitaria. Parliamo dell’assistenza cosiddetta di prima linea che riguarda sia i mezzi di soccorso sul territorio (automediche e ambulanze) sia i Pronto Soccorso. E’ ormai noto che la professione del medico o dell’infermiere che operano sui mezzi di emergenza o nel Pronto Soccorso non è più un fattore di scelta e di preferenza nella scala delle priorità del neo professionista. Un po’ come per i medici di base. Ma mentre una volta i forti “stimoli tecnici”, la proattività e reattività della tipologia del servizio, il carattere “interventista” insito nel lavoro del professionista dell’emergenza costituivano fattori distintivi soprattutto nei più giovani, ora si assiste una involuzione opposta.

Potremmo liquidare l’argomento scomodando degli stereotipi che prendono in gioco l’aumento dei rischi professionali, la scarsa tutela della professione, la poca voglia dei giovani di fare sacrifici, la bassa remunerabilità di questo tipo di lavoro. Sono tutti fattori di criticità esistenti ma, di fronte a delle criticità, ci può arenare o si può cercare di superarle. Questa seconda è la strada intrapresa da UNI.VER.SO. (Unione Veronese del Soccorso) di cui SOS SONA fa parte. UNI.VER.SO. è una Associazione di secondo livello, nata a Verona più di sette anni fa, che raggruppa otto Organizzazioni di Volontariato veronesi che operano principalmente in tre ambiti sociali: pubblica assistenza sanitaria, Protezione Civile, trasporti sociali.

Da tempo le associate di UNI.VER.SO., che si occupano emergenza-urgenza sanitaria extraospedaliera, sono alle prese con il problema del reperimento di professionisti da impiegare sui propri mezzi. Ecco quindi il motivo per cui è nato il progetto #uniamocompetenzepercreareservizio. Uniamo competenze, quelle delle organizzazioni e quelle dei professionisti sanitari, per creare servizio alla comunità. In cosa consiste questo progetto?

Sabato 25 Gennaio ha preso il via a Sona un progetto di inserimento di venti studenti del terzo anno di Infermieristica dell’Università degli Studi di Verona. Svolgeranno dei “Tutor Osservativi” sulla ambulanza medicalizzata di stanza a Sona gestita da SOS. L’obiettivo è quello di intercettare il loro “interesse acerbo” per questa professione e provare ad interessarli ed appassionarli inserendoli in questo cerchio. A seguire, per chi di loro vorrà, verrà data la possibilità di frequentare corsi di formazione specialistici in linea con la direttiva della formazione obbligatoria del DRG1515 della Regione Veneto. Sono corsi che vengono tenuti da un centro di formazione specialistico riconosciuto con il quale UNI.VER.SO. ha sottoscritto un accordo di collaborazione. Un primo corso specialistico prenderà il via tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Completata la fase di formazione ecco arrivare quella forse più importante: quella pratica. Alle persone formate verrà data la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio/affiancamento sui mezzi delle associate di UNI.VER.SO., a stretto contatto con medici ed infermieri esperti. L’obiettivo è plasmare una nuova generazione di professionisti sanitari e creare con essi un rapporto duraturo nel tempo, forte di una consapevolezza cercata e costruita su solide basi organizzative, professionali ed umane.