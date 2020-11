“Per ricominciare”: uscita nel trentino per il Comitato Carnevale di Lugagnano

Domenica 18 ottobre il Direttivo del Comitato Carnevale di Lugagnano ha organizzato un’uscita per tutti i soci dell’Associazione, ovviamente nel pieno rispetto delle regole di contenimento del Covid.

La giornata ha visto una visita alla famosa distilleria Marzadro, a Nogaredo in provincia di Trento, dove sono state illustrate le tecniche di preparazione ed imbottigliamento di grappe e liquori.

Al termine i carnevalanti di Lugagnano si sono recati a pranzo presso la trattoria Piè di Castello, nota per l’ottima carne salà e quindi si è proseguiti con una visita alla bellissima cittadina lacustre di Riva del Garda.

L’uscita del Comitato Lo Tzigano aveva un titolo evocativo: “Per ricominciare”. Per mettere appunto le basi di una ripartenza al termine di questo periodo difficile, per poter tornare ad organizzare gli eventi del carnevale, la Festa della Birra e le tante iniziative di volontariato che da sempre contraddistinguono le attività della storica associazione di Lugagnano.

Il Presidente Tiziano Zocca, presente all’uscita, prende l’occasione per ringraziare tutti i soci ed inoltre per invitare chiunque fosse interessato a farsi avanti per far parte di un’associazione che è sempre alla ricerca di nuovi soci, “per divertirsi e far divertire”.