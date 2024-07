Per l’accesso a cava Colombara decine di camion al giorno sotto la pieve di Santa Giustina: Comune di Sona contrario

La nuova ipotesi viabilistica per l’accesso a cava Colombara, nell’ambito di un aggiornamento del progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale presentato alla Regione dalla ditta Prospetto srl, prevede il passaggio dei mezzi pesanti da via Santa Giustina, nel territorio di Palazzolo di Sona.

Una prima proposta di itinerario contemplava l’utilizzo di terreni di proprietà autostradale, utilizzo che è stato giudicato “improprio e non ammissibile” da parte di Autostrada del Brennero spa, che ha chiarito che non ci sono i presupposti di servizio pubblico o pubblico interesse, e che due dei quattro mappali interessati dall’eventuale intervento sono già in concessione ad altro Ente, cioè il Comune di Bussolengo. Di qui, la proposta da parte della Prospero srl di una soluzione viabilistica alternativa.

Un’eventuale autorizzazione di questa nuova soluzione comporterebbe il passaggio di decine di camion al giorno sotto la pieve romanica, gioiello architettonico della frazione (nella foto). Il Comune di Sona è contrario a questa proposta, come contrario è il Comitato di Colombara Monti–Girelli, da sempre avverso rispetto alla proposta di riempimento e ricomposizione ambientale avanzata dalla Prospero srl.

È proprio il presidente del Comitato Massimo Sironi a spiegare al Baco che “a seguito di una nota emessa dalla Autostrada A22, che di fatto chiudeva ogni possibilità di accesso alla cava utilizzando i terreni di proprietà della Autostrada stessa, il proponente Prospero srl ha presentato un nuovo aggiornamento del progetto”.

“Il percorso per accedere alla cava ipotizzato dal nuovo elaborato – chiarisce Sironi – prevede che i veicoli percorrano, dall’uscita della SP5 Bis, via Castagne, si immettano su via Santa Giustina, transitando sotto la Pieve, e raggiungano l’ingresso della cava da Strada Vicinale Gardesana. Si prevede l’installazione di un semaforo per evitare l’incrocio all’altezza della Pieve dei veicoli pesanti”.

La cava in oggetto è situata nel territorio del Comune di Bussolengo, vicino all’abitato Girelli, al confine con Palazzolo. L’istanza con cui la ditta, proprietaria dei terreni, ha chiesto l’attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale è pervenuta in Regione il 20 dicembre scorso.

Il progetto presentato dalla Prospero srl prevede la messa in sicurezza e il ripristino morfologico a piano campagna del sito attraverso il riporto, in un arco temporale di cinque anni, di circa 780.000 metri cubi di materiale, per lo più terre da scavo provenienti dai lavori Tav (linea Verona-Vicenza e nodo Verona) e dal quadruplicamento della linea Verona-Brennero.

Il conferimento di questo materiale comporterebbe ovviamente movimento di mezzi pesanti: nello specifico, il traffico veicolare pesante in entrata e in uscita è stato stimato in un centinaio di passaggi al giorno.Proprio su questo vertono le preoccupazioni legate alla soluzione viabilistica recentemente presentata dalla Prospero srl, soluzione che impatta notevolmente sulla frazione sonese di Palazzolo.

“Noi siamo contrari a qualunque percorso e conferimento di materiale nella cava – dichiara Sironi del Comitato – e quindi la nostra posizione è negativa anche rispetto a questa nuova soluzione viabilistica, che prevede il passaggio di mezzi pesanti sotto la pieve di Santa Giustina. Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione a riguardo, dato che da lì potrebbero passare anche 24 camion all’ora, 12 in entrata e 12 in uscita”.

Anche il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina esprime con decisione tutta la sua contrarietà all’ipotesi viabilistica presentata dalla Prospero srl: “A questa soluzione ci opporremo in tutte le forme e le sedi possibili. Le strade del nostro territorio non sono adeguate per l’ipotesi che viene avanzata. La pieve presenta delle criticità dal punto di vista statico, quindi non possiamo assolutamente pensare che la base della collina possa essere sottoposta a continue sollecitazioni per il passaggio di mezzi pesanti. Oltretutto, quella strada fa parte di percorso ciclo-turistico, non può certamente essere utilizzata come via di accesso ad una cava”.

E aggiunge: “Il primo passo che faremo sarà mettere un divieto al transito di mezzi pesanti su via Santa Giustina. Noi vogliamo tutelare il nostro territorio e i nostri beni architettonici, oltre che la sicurezza: non dimentichiamo, infatti, che si tratta di una strada stretta con una semicurva con pochissima visibilità. Non è assolutamente possibile che venga percorsa da decine e decine di mezzi pesanti al giorno”.