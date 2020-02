PD di Sona: venerdì una serata a Lugagnano per discutere dell’agenda di governo 2020

Appuntamento politico di rilievo quello che si tiene a Lugagnano venerdì 21 febbraio.

Nel salone delle scuole medie in via Carducci il Partito Democratico di Sona organizza, infatti, una tavola rotonda per discutere delle priorità dell’agenda di governo 2020.

Slogan della serata è “Le sfide per l’Italia: rischi e opportunità nell’economia globalizzata”.

Ad intervenire saranno Luca Luppi, Presidente Casartigiani, Chiara Tommasini, Vicepresidente nazionale del Centro Servizi per il Volontariato, Giovanni Bianco Assessore di Sona, Massimo Castellani Segretario Provinciale CISL e Gianni Dal Moro Deputato del Partito Democratico (nella foto).

La serata, che ha inizio alle ore 20.45, sarà introdotta dal Segretario del Partito Democratico di Sona Giovanni Forlin e moderata da Daniele Giacomazzi.