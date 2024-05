Patto educativo di comunità: Gli Istituti comprensivi di Sona e Lugagnano ci credono

I Patti educativi di comunità sono strumenti introdotti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per permettere di sottoscrivere accordi di collaborazione tra enti locali, istituzioni, scuole e realtà del Terzo settore presenti in un determinato territorio. Strumenti, quindi, importanti per permettere di ricreare quella rete di collaborazione sul territorio che il Covid e lo sfilacciamento del senso di comunità hanno spesso quasi azzerato.

A questo strumento hanno aderito con entusiasmo i due Istituti Compresivi di Sona e di Lugagnano che, grazie soprattutto alla forte volontà delle due dirigenti Sabrina Di Lauro e Miriam Avila (nella foto di Mario Pachera), stanno già entrando nella fase della concretizzazione.

Si sono infatti già tenuti gli incontri preparatori che porteranno alla firma del Patto, il primo a Sona venerdì 10 maggio e il secondo a Lugagnano mercoledì 22 maggio. Presenti, oltre alle dirigenti e alle insegnanti che si sono occupate di stendere la bozza di documento da sottoscrivere, il Comune di Sona e tante associazioni del territorio, che diverranno con la scuola vere protagoniste del Patto. Anche Il Baco è stato chiamato a partecipare a questo progetto.

Una scelta importante quella dei due Istituti Comprensivi del Comune di Sona, se si pensa che a Verona città hanno risposto al bando solo quattro istituti comprensivi: 3 (San Bernardino – Borgo Trento), 11 (Borgo Roma Ovest), 12 (Golosine), 13 (Ca’ di David – Palazzina) e 17 (Montorio).

Le diverse scuole hanno piena autonomia nel decidere quali attività attivare ed in quale periodo, coinvolgendo nell’organizzazione – come sta avvenendo a Sona e a Lugagnano – associazioni ricreative, culturali e sportive, parrocchie, agenzie del territorio, comitati genitori.

Libertà anche nella definizione degli orari: come hanno spiegato le due dirigenti di Sona e Lugagnano l’intenzione è quella di aprire la scuola nei pomeriggi, per permettere ai bambini e ragazzi di trascorrere del tempo di qualità – con progetti dedicati all’arte, allo sport e a molto altro – in un ambiente che conoscono e dove sono realmente di casa. Oltre a fornire un aiuto fondamentale alle famiglie in una fase storica nella quale diventa sempre più complesso gestire in maniera serena, utile e formativa il tempo dei figli.

Qui sotto il Punto del direttore del Baco Mario Salvetti che tratta proprio di Patti educativi di comunità.