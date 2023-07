Patagonia, la terra di nessuno: I sonesi Fabio e Corrado raccontano la loro avventura

Fabio Dal Barco e Corrado Andreoli sono due cittadini sonesi che lo scorso febbraio sono partiti con zaino in spalla e tanto entusiasmo per andare in una terra selvaggia e sconosciuta, la Patagonia. In questa intervista, il racconto della loro avventura.

Innanzitutto, volevo chiedervi che cosa vi ha spinto a partire. Perché proprio la Patagonia?

Fabio: La Patagonia è una terra che volevo vedere da molti anni. È una terra sconosciuta, la terra di nessuno. È una terra di frontiera, con delle montagne stupende e ghiacciai enormi.

Com’era organizzato il viaggio?

Corrado: Siamo partiti con il pullman da Verona fino a Milano e da Malpensa abbiamo preso il volo fino a Madrid. Poi un altro volo fino a Buenos Aires, dopodiché un ultimo aereo fino a Calafate, città che prende il nome di un rovo tipico del posto. Da lì il giorno dopo ci siamo trasferiti con il pullman in un altro paese. Abbiamo fatto una prima parte del viaggio a Enchaten, una seconda parte del viaggio nella parte cilena della Patagonia, dove abbiamo visto il parco Torres del Paine, ed una terza parte dove siamo scesi fino allo stretto di Magellano, sino a Punta Arenas e all’Isola della Magdalena dove abbiamo visto i pinguini. Siamo stati via due settimane ma secondo noi sono poche, ci vorrebbero almeno tre settimane. A Calafate c’era l’hotel. Poi abbiamo fatto il trasferimento a Enchaten, un paesino di confine con tutte baracche rivestite in lamiera per difendersi dal forte vento.

Com’è proseguita quindi l’avventura?

Corrado: Enchaten è una zona leggendaria perché è un punto di partenza per molte scalate, si incontra gente da tutto il mondo. Ci sono campeggi, ostelli, tutto incentrato sulla montagna. Siamo stati lì tre giorni e ci siamo resi conto che non c’erano né bambini né anziani e per andare nel centro più grosso si devono fare quattro ore di macchina. I locali ci hanno spiegato che il paese è nato negli anni ’90. Fino a qualche anno fa avevano problemi anche per sopravvivere, mentre adesso essendoci più turismo le cose sono migliorate. A differenza delle nostre montagne, lì non esistono rifugi, mentre qua ce n’è uno ogni 3-4 ore. La gente sta via più giorni e si arrangia con la tenda. In Cile siamo stati tre giorni in un rifugio enorme con 300 persone, e non c’era altro. Li ci hanno portato con un catamarano, unico mezzo utilizzabile per arrivare al rifugio.

Ma eravate seguiti durante il viaggio?

Corrado: Ogni tanto c’era qualche guida perché era un viaggio organizzato, ma spesso eravamo da soli. Tuttavia, i sentieri si seguono facilmente perché quelli sono, è una stradina unica non come qua. Il viaggio l’abbiamo organizzato 6-7 mesi prima e siamo partiti in ventitre persone.

Quali sono stati i momenti più significativi che più vi sono rimasti nel cuore?

Corrado: Siamo partiti per vedere Cerro Torres e c’era nuvolo, c’era nebbia. Mi sono detto: “Arriviamo fino a lì e non vediamo niente”. Mentre quando siamo arrivati quasi sotto, il cielo si è aperto ed è stato come una fotografia a ciel sereno.

Fabio: Anche lo Stretto di Magellano, che stretto non è, è stato bellissimo, con queste correnti e gli oceani che si scontrano.

Quali invece i momenti più spiacevoli?

Corrado: Sicuramente il viaggio in aereo perché molto lungo.

Fabio: Di spiacevole c’è il meteo, che non è costante ma continua a cambiare.

Come descrivereste la Patagonia rispetto ad altri posti che avete visitato?

Corrado: È una zona un po’ particolare, ogni stato ha un suo modo di vivere, un suo habitat, è difficile fare la differenza perché tutti i posti sono belli.

Fabio: È una terra desolata, dove per chilometri c’è solo questa steppa desertica, la pampas, con i condor e animali simili ai lama, e vedi solo quelli. Spesso si vedono resti di ossa di animali morti e ogni tanto c’è qualche fattoria.

Cosa vi portate a casa da questa esperienza?

Corrado: Quando vedo le montagne e la neve mi ricordo sempre i ghiacciai che ho visto là e mi si stringe il cuore.

Fabio: Per me la voglia di tornare e la voglia di andare ancora più a sud, oltre la Terra del Fuego.

Quale sarà il vostro prossimo viaggio?

Fabio: Mi piacerebbe andare in una parte dell’Himalaya un po’ sconosciuta, il Ladak.