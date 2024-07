Papaya dolceamara: Riflessioni in ordine sparso sul gran premio di F1 d’Ungheria

Ho mal di testa, non sono abituato a stress test simili. L’ultima volta che è successo qualcosa di simile probabilmente ero ancora lattante… “E va bene così, senza parole!” per citare il comandante Blasco. Definire la gara di domenica 21 luglio al cardiopalma sarebbe un eufemismo.

Ordine, calma e sangue freddo. Partiamo dal principio. Prove libere di venerdì 19: le FP1 sono promettenti per Ferrari, con Carlos Sainz che segna il primo tempo e Charles Leclerc il terzo. Soluzione al fastidioso porpoising (macchina che sobbalza per perdita di carico aerodinamico) trovata? Parrebbe. Nel frattempo alla Red Bull di Max Verstappen sono state montate delle “pance” laterali molto più scavate di quelle di Sergio Pérez. FP2: Leclerc la mette a muro. Sessione buttata e i santini in suo onore si sprecano.

Sabato 20, qualifiche. La pista è umida per la pioggia ma si conta di poter uscire con le soft per l’inizio della sessione. Q1: Perez lancia a muro la sua Red Bull, alimentando ancora di più i dubbi e l’ilarità sulla validità del suo rinnovo contrattuale, ma almeno sta bene. Incredibile primo posto di Daniel Ricciardo, Alpine entrambe fuori per una scelta scellerata del team. Q2: tutti con gomma usata. Primo posto di Lando Norris seguito da Verstappen, Piastri, Sainz, Leclerc, Stroll, Alonso, Tsunoda, Ricciardo e Hamilton, salvo per il rotto della cuffia (dieci millesimi). Q3: dopo il suo giro, Verstappen si sposta di lato a mo’ di granchio per assicurarsi di non garantire neanche per sbaglio la scia a Norris… che segna la pole provvisoria in ogni caso.

Poi, altro gran patatrac (raffinato tecnicismo): Tsunoda prende la curva un po’ larga e va a cozzare contro un dosso che fa prendere un “leggero” volo alla sua V-CARB, distruggendola. Il pilotino nipponico è disperato ma, salvo qualche dolore alla schiena per il forte impatto, sta bene. Alla ripartenza post bandiera rossa, Piastri tentenna a partire garantendo meno tempo agli altri per completare la sessione (qualcuno ha detto Alonso sulla stessa macchina e circuito diciassette anni fa?). Infatti Leclerc, ormai martire, rimane fuori dai prime cinque. L’ordine di partenza definitivo è questo: Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Hamilton, Leclerc, Alonso, Stroll, Ricciardo, Tsunoda (a macchina riparata), Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargeant, Magnussen, Pérez, Russell, Zhou, Ocon e Gasly.

Domenica 21, race day ma prima momentino Formula 2: il nostro Andrea Kimi Antonelli ha vinto ancora, seconda vittoria di seguito. Il diciasettenne bolognese corre, corre e corre. E vince.

Partenza: Norris parte male – una brutta abitudine – e si sposta al centro a mo’ di Schumacher per far restare dietro Piastri, che era partito meglio e comunque era già davanti a lui (tenetelo presente per dopo) ma lasciando abbastanza spazio a sinistra per farsi sorpassare da Verstappen, roba da passare per l’allocco se il sorpasso fosse riuscito. Non riesce, con Verstappen che va lungo in curva 1 ma che rientra in pista come un treno in corsa e rigorosamente davanti a Norris, anziché lasciare la posizione come da regolamento. Su ordine di scuderia lascia la posizione, pena dieci secondi di stop & go ma ovviamente, sostiene di essere stato spinto fuori. Lui, che ha fatto delle spinte fuori il suo biglietto da visita, ha coraggio di parlare… Più tardi vedremo che si tratterà di un lamento costante.

Verso il ventitreesimo giro c’è un piccolo sussulto nei box in rosso, Sainz dopo il pit stop comincia a rimontare sorpassando Pérez, Russell e Tsunoda. Leclerc, post pit stop, inizia a far segnare i tempi più veloci che durano per un’infinità di giri. Segnale di ripresa un po’ timidino ma c’è.

Trentaquattresimo giro, Verstappen è sotto DRS su Hamilton, si fa vedere diverse volte ma il Sir non molla, fino a quando non lascia mezza gomma anteriore destra in curva 1 e Verstappen lo sorpassa, per poi finire lungo in curva 4 e Hamilton torna davanti (Iddio solo sa quanti duelli epici abbia visto quella curva negli anni). La lotta continua per qualche altro giro e, intanto, Leclerc guadagna terreno…

Giro 45 e qui succede il fatto ostico della giornata: nonostante le McLaren siano prima con Piastri e seconda con Norris, questi viene fatto entrare per primo al box, seguito due giri più tardi dal compagno Piastri… che esce dalla pit lane dietro Norris. L’ovvia conseguenza è una e una soltanto: l’imbarazzante e odioso siparietto del “ridare/non ridare la posizione” tra team e piloti. È ovvio che al pilota che ora è primo non vada di ridare la posizione all’altro indietro così come è ovvio che il pilota che prima andava di più ed era davanti non vada di rischiare una vittoria per un ordine di scuderia. Questo tira e molla durerà per altri ventitré giri, Signooooreee! (cit. Aldo Baglio).

Giro 62, è di nuovo lotta tra Hamilton e Verstappen, che fallisce il sorpasso e lascia mezza posteriore destra scodando in curva 4. Verstappen grida in radio, continua ad inveire contro il team come se gli errori da rookie che non è più li stessero facendo loro.

Giro 63, premio frittata a… Max Verstappen che tenta il sorpasso all’interno in curva 1 su Hamilton pestando sull’acceleratore e poi sul freno come un dannato. Risultato? Blocca, entra in curva dritto, Hamilton non può evitarlo e c’è un mega contatto tra la sua anteriore destra e la posteriore sinistra di Vestappen, che fa un voletto di un metro, esce di pista e rientra quinto dietro a Leclerc. In tutto questo, come abbia fatto nessuna delle due vetture a riportare il minimo danno è un’altra cosa che solo l’Altissimo sa spiegarsi.

Al sessantottesimo giro lo spettacolino delle McLaren finalmente termina, Norris rallenta vistosamente e ridà la prima posizione a Piastri, come Barrichello su Schumacher in Austria nel 2002. Se proprio Norris volesse ripassare davanti che lo faccia ora che ha DRS, ma non ci riesce ed Oscar Piastri va a vincere la sua prima gara di F1 in carriera. Una vittoria meritatissima e decisamente dolceamara non certo per colpa sua, ma su questo ci torniamo dopo. A lui seguono Norris, Hamilton (duecentesimo podio), Leclerc (!), Verstappen, Sainz, Pérez (!!), Russell, Tsunoda e Stroll. Fuori punti Alonso, Ricciardo, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Bottas, Sargeant, Ocon, Zhou e Gasly ritirato.

All’arrivo nessuno dei due piloti “papaya” è davvero contento, sono entrambi arrabbiati, decisamente non l’un con l’altro visto che si scambiano pacche sulle spalle e si battono il pugno, ma con le (in)decisioni del loro team. Sul podio Norris sa cosa deve fare: stappare lo spumante rigorosamente lontano dal trofeo del primo arrivato, memore dell’anno precedente con Verstappen.

Menzioni d’onore:

1 – Piastri: questo glaciale ventiduenne è il nuovo Raikkonen, segnatevelo.

2 – Hamilton: tornato in corsa e combatte come un leone. Buon segno per il prossimo anno… vero??

3 – Leclerc: zitto zitto quatto quatto, è arrivato quarto. Bene, una più che discreta ripresa, si spera.

E pillole del disonore:

1 – Verstappen: ha consumato il pulsante della radio per non fare altro che lamentarsi con il team del loro lavoro. Un bambino viziato, tant’è che il team stesso gli ha detto di non comportarsi come tale.

2 – McLaren: spesso e volentieri nel team si contraddistinguono per errori da Ferrari degli anni peggiori, ma quello di oggi, far entrare ai pit prima Norris e poi Piastri con quest’ultimo che ne aveva di più, è stato finora il più penoso. Se Norris ne avesse effettivamente avuto di più poteva dimostrarlo guidando, non era al team che spettava mostrare di volergli dare spudoratamente una mano col pit stop. Piastri sotto il faccino da “patato” è cattivo quanto basta, ciò che serve in F1, Norris invece è ancora un po’ coniglietto e se aspira davvero a mettere i bastoni fra le ruote a Verstappen, dovrà prendere appunti dal compagno di squadra.

3 – Commentatori: a parte Matteo Bobbi, commentatore tecnico di Sky, nessuno ha compreso che l’errore grosso sta nella decisione del team McLaren. Non serve a nulla prendere le posizioni di uno o dell’altro pilota. Il team doveva fare entrare prima Piastri che aveva maggior vantaggio su tutti, poi Norris e l’eventuale lotta per la vittoria spettava al loro piede destro.