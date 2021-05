“Papa Alfa Charlie 521”: Esercitazione importante per la Protezione Civile a Sega di Cavaion. Per ripartire dopo la pandemia

Se mai ci fossero stati dei dubbi sulla capacità del mondo del volontariato di Protezione Civile di farsi trovare pronto all’azione, in caso di bisogno, anche dopo un lungo periodo di inattività causa Pandemia, l’esercitazione “Papa Alfa Charlie 521” è stata la riprova che il paese Italia può contare sulla tenacia, abnegazione, spirito di servizio e ferrea volontà della cittadinanza attiva.

Domenica 16 maggio, presso il campo base di Sega di Cavaion, si è conclusa questa importante esercitazione molto bene organizzata e strutturata dall’Associazione Protezione Civile Ambientale di Bussolengo.

Importante anche proprio per il senso compiuto che ha dato alla voglia dei volontari di rimettersi in gioco, di far sentire la loro presenza, di riannodare le fila delle relazioni interpersonali, di rinfrescare protocolli operativi e rimettere in moto attrezzature di ogni tipo.

“Sono stati ben 91 i volontari coinvolti – ci racconta Ivano Zamboni Presidente di PAC Bussolengo – in rappresentanza di 5 Associazioni di Protezione Civile: oltre alla PAC hanno partecipato il SOS SONA, il gruppo di PC di Garda, la Croce Bianca di Verona e la Croce Blu di San Martino Buon Albergo. I volontari si sono distribuiti su vari scenari: dal rischio idrogeologico con l’utilizzo di pompe idrovore, all’impiego di attrezzature per l’antincendio, all’impiego delle motoseghe per il taglio di alberi abbattuti, alla simulazione di ricerca di un disperso, al rischio nautico, all’accoglienza sanitaria e di vitto in un campo base con punto Mmedico avanzato con cucina e somministrazione pasti. Una poliedricità di specializzazioni – conclude Zamboni – che, messe contemporaneamente in campo, danno un’idea di quanti e quali risorse tecniche ed umane siamo in grado di mettere in pista in caso di bisogno”.

Tra i patrocini concessi alla manifestazione, oltre che al Comune di Bussolengo di Cavaion Veronese e della pdi Verona anche quello molto importante e significativo di Unione Veronese Soccorso di cui quattro delle Associazioni partecipanti (PAC, SOS Sona, Croce Blu, Croce Bianca) fanno parte. Presente anche il Presidente di UNIVERSO Cesare Menini.

La ripartenza della pandemia trova terreno fertile attraverso l’iniziativa dei singoli gruppi ma trova il suo acceleratore sistemico nella rete che nasce e si sviluppa tra di loro. Nove i cantieri di lavoro, distribuiti su un ampio territorio che va da Bussolengo a Garda: un cantiere motoseghe, un cantiere antincendio, un cantiere punto medico avanzato, un cantiere cucina da campo, un segreteria del centro operativo comunale, un cantiere ricerca dispersi, un cantiere monitoraggio, un cantiere motopompe e un cantiere nautico.

SOS SONA presente con 24 volontari di Protezione Civile in rappresentanza di tutte le specializzazioni tecniche dell’associazione. “Abbiamo fatto partecipare, come osservatori, anche cinque nuovi nostri tecnici usciti dall’ultimo corso che tenuto nel 2020 – ci dice Bruno Sperotto neo consigliere SOS e responsabile dell’area protezione civile di SOS -. Abbiamo bisogno di questi momenti per riprendere confidenza con l’azione e quindi con la passione di fare le cose. La storia del nostro paese insegna che è necessario farsi trovare pronti in qualsiasi momento e, le situazioni di tranquillità, sono il momento ideale per fare palestra di apprendimento sia tecnico che umano. Sentivamo forte il bisogno di tornare ad esercitarci!”

L’impegno civico quindi che rappresenta benzina del motore del Paese Italia che si rimette in moto.