Palloncini colorati in tutte le scuole: l’iniziativa del Centro aiuto vita di Lugagnano

Stamattina, al loro ingresso a scuola, gli alunni di Lugagnano sono stati accolti da palloncini colorati, attaccati alle ringhiere o piantati nei giardini degli edifici scolastici.

L’iniziativa, come si evince proprio dal logo riportato sui palloncini, è stata promossa dal Centro aiuto vita della frazione, per celebrare la Giornata per la vita che ricorre domenica 6 febbraio.

L’obiettivo era quello di sensibilizzare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie sul valore della vita nascente. Una sensibilizzazione che ha coinvolto nido, scuola dell’infanzia, elementari e medie, con l‘approvazione dalla dirigente scolastica di Lugagnano.

Il Centro aiuto vita di Lugagnano, con sede in via Don Fracasso, è un’associazione nata nel 2013 per accogliere e accompagnare le donne e le famiglie che vivono una situazione di difficoltà durante la gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.

Il desiderio dei volontari che vi operano è che il Centro sia un luogo in cui le donne, i bambini le famiglie possano trovare ascolto, attenzione e aiuto.