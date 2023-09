Palazzolo, venerdì prende il via la Sagra di San Luigi e Santa Costanza con un programma per tutti i gusti

E’ da poco iniziato il mese di settembre, periodo tradizionalmente vocato per le nostre frazioni alle sagre paesane, e puntuale la Festa di San Luigi e Santa Costanza ritorna a Palazzolo a partire da venerdì 8 settembre negli ampi spazi del campo sportivo parrocchiale.

Un momento di aggregazione e di festa ma anche comprensivo di profondi significati spirituali come annunciato dal parroco don Angelo Bellesini nella sua presentazione riferendosi ad un paese, quello di Palazzolo, che deve sentirsi sempre più parrocchia, comunità, famiglia ma anche famiglia di famiglie per trasmettere valori di accoglienza e di inclusione.

La serata inaugurale di venerdì vedrà alle 19.30 l’apertura dei chioschi gastronomici, della pesca di beneficenza e dei vari giochi che resteranno aperti per tutta la manifestazione per poi proseguire alle 20.30 con la prima dello spettacolo teatrale “Mademoiselle Stramassi”, una divertente commedia a cura della Compagnia “La Polvere Magica” che affonda le proprie radici proprio a Palazzolo.

Sulla pista da ballo sono previste tre serate di spettacolo con inizio alle 20.30; sabato sera si esibirà l’orchestra Sergio Cremonese, domenica sera l’orchestra Pino Gerace e lunedì sera la musica country con le scuole di ballo C.D.C Verona All For One e Country Star di Mantova.

Anche la piazza Vittorio Veneto sarà centro di eventi; per tutte le cinque serate ci saranno i banchetti delle associazioni e si potrà visitare la mostra fotografica “Palazzolo nel Tempo” a cura dell’associazione La Torre in cui verranno esposte interessanti testimonianze fotografiche dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia del paese. Domenica pomeriggio alle 15.30 la piazza si animerà con i giochi per bambini ed il laboratorio di falegnameria con materiale di recupero a cura del Ludobus.

Il programma della serata finale di martedì 12 settembre presso il campo sportivo parrocchiale si preannuncia piuttosto ricco; alle 22 ci sarà la tombola gigante da seguire sul mega schermo con subito dopo l’estrazione finale e chiusura della pesca di beneficenza. Il tutto in attesa del momento più emozionante rappresentato dal tradizionale spettacolo pirotecnico che alle 23.30 come ogni anno chiuderà la manifestazione con la Torre Scaligera a fare da sfondo alla magia di mille colori.

Nella speranza che il bel tempo accompagni il periodo di sagra gli organizzatori invitano tutti gli ospiti a condividere i momenti di vita sociale, a conoscere le varie offerte culturali e perché no, ad apprezzare la squisita offerta gastronomica che anche quest’anno i numerosi volontari hanno preparato per il loro affezionato pubblico.