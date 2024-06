Palazzolo: Un’intera comunità in festa per i cinquant’anni della materna Cavalier Girelli

Domenica 16 giugno a Palazzolo è stata una giornata di grande festa a cui ha ampiamente partecipato la comunità in quanto ricorreva l’anniversario dell’istituzione che è uno dei simboli della frazione, nel quale tantissimi hanno trascorso i primi fondamentali anni della vita: la scuola materna Cavalier Antonio Girelli.

Palazzolo fu uno dei primi paesi a prevedere la scuola per bambini in età prescolare già nel 1874 grazie all’interessamento del conte Cesare Dodici Schizzi. L’attività di istruzione proseguì negli anni in vari edifici finché nel 1934, grazie alla donazione effettuata da Elvira Zanetti in memoria dello zio Cav. A. Girelli, venne costruito nell’allora via Fabrino (l’attuale denominazione di via Cav. Girelli è successiva) il vecchio asilo gestito in primis da volontarie della parrocchia e, a partire dal 1950, dalle Suore Carmelitane.

I festeggiamenti sono iniziati già al mattino all’interno del campo sportivo parrocchiale, ove i bambini della scuola dell’infanzia hanno intrattenuto il pubblico con un divertente spettacolo creato per l’occasione, introdotto dalle parole della vicesindaco Monia Cimichella, del consigliere Andrea Miotto e del parroco don Angelo Bellesini, che ha ricordato la profonda importanza del servizio della scuola Cavalier Girelli per Palazzolo ed il riconoscimento ad insegnanti, inservienti e volontari che hanno permesso di realizzare questa festa.

Allo spettacolo è seguito il pranzo offerto a tutti i trecentocinquanta partecipanti all’evento e nel pomeriggio si sono susseguiti l’estrazione di premi della lotteria ed uno spettacolo per i bambini a cura del mago Bollicino.

Grazie all’associazione La Torre è stata inoltre realizzata una pregevole mostra fotografica nelle sale della scuola materna, molto gradita dal pubblico. Nella mostra, fotografie storiche che coprono la vastissima storia della scuola, dagli anni Trenta ai giorni nostri.

Un bellissimo momento di allegria e di raccoglimento per la comunità, un viaggio nei primi ricordi che confluiscono in quelli dei giovanissimi bambini e bambine, destinati a crescere bene come abbiamo fatto noi.