Palazzolo: Un tir urta contro un muro di cinta e squarcia il serbatoio. Gasolio in strada

Nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 25 marzo a Palazzolo un incidente fortuito ha creato qualche problema alla circolazione. Un tir di passaggio ha urtato per errore contro un muro di cinta e l’impatto ha causato uno squarcio nel serbatoio, con conseguente pericolosa fuoriuscita di gasolio lungo la strada.

Immediatamente sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e gli operai del Comune di Sona. Con loro anche i Vigili del Fuoco per garantire assistenza in caso di problemi generati dal gasolio sparso sulla strada. La situazione è stata riportata alla normalità ed in sicurezza e, attorno alle 19, gli operai del Comune stavano ultimando la pulizia della strada con una spazzatrice.