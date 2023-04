Palazzolo terra fertile per le vocazioni religiose: Sabato arriva l’ordinazione sacerdotale per Gabriele Polledri

Palazzolo si conferma terra fertile per le vocazioni religiose e soltanto pochi anni dopo l’ordinazione di don Matteo Bertucco, un altro giovane del paese, Gabriele Polledri, verrà ordinato sacerdote sabato 29 aprile.

Per celebrare con gioia questo momento e per accompagnare Gabriele all’inizio del suo cammino, la comunità di Palazzolo sta organizzando un fine settimana di festa che inizia oggi giovedì 27 aprile alle 20.30 con una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale.

Il momento più emozionante sarà la cerimonia di Ordinazione Presbiteriale che avrà luogo sabato 29 aprile alle ore 16 nella Chiesa Cattedrale di Verona quando mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, imporrà le mani sul capo di Gabriele e di un altro diacono, don Alessio Danieli di Soave. Per chi non potrà essere presente, c’è la possibilità di seguire l’intera celebrazione in televisione in quanto sarà verrà trasmessa in diretta su Telepace.

L’intera comunità di Palazzolo si stringerà attorno a don Gabriele il giorno successivo, 30 aprile in occasione della sua prima messa alle ore 10.30 a cui farà seguito un aperitivo conviviale. Alle ore 13 è stato organizzato un pranzo per partecipare al quale bisogna effettuare una prenotazione presso il panificio Tacconi oppure contattando telefonicamente la signora Valeria al numero 3491950477.

Gabriele è nato nel novembre 1996 ed è sempre vissuto a Palazzolo con la mamma Loredana, il papà Livio scomparso nel 2010, ed i fratelli Fabiana e Riccardo. Si è diplomato geometra nel 2015 e nel frattempo ha coltivato la sua passione per il canto e la musica moderna. Lo snodo chiave per la sua vocazione è stata la partecipazione alla giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia nel 2016 in seguito alla quale ha iniziato a frequentare il seminario Maggiore.

Ha proseguito con un’esperienza nell’Unità Pastorale di Villafranca negli anni 2018-2020 per poi essere ordinato diacono nella primavera dello scorso anno. Negli ultimi mesi ha svolto servizio diaconale nelle parrocchie di Raldon e Pozzo dove celebrerà le sue prime messe sabato 6 e domenica 7 maggio.