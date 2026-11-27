Nel calendario dell’Unione Marciatori Veronesi all’ultima domenica di novembre vi è sempre posto per il consueto appuntamento con la manifestazione “Quattro passi fra le colline”, giunta quest’anno alla 46ma edizione, che radunerà a Palazzolo i podisti di tutta la provincia.
Gli organizzatori propongono agli affezionati podisti che ogni anno si ritrovano a Palazzolo tre tracciati di diversa lunghezza che ben soddisfano le esigenze di chi vuole passare la domenica mattina all’aria aperta per una salutare passeggiata circondati dal verde delle nostre colline moreniche.
Per chi cammina senza fretta, magari con un cagnolino al guinzaglio, il percorso di 5,5 km sui colli che circondano il paese sarà sufficiente ad avere una suggestiva panoramica dei luoghi mentre il percorso da 11 km con divagazione nelle campagne è più le adatto a chi vuole impegnarsi maggiormente. Chi prende la corsa sul serio infine sceglierà il percorso ondulato di 16 km che, toccando anche i territori dei Comuni limitrofi, offre uno scenario paesaggistico più variegato.
Nella speranza di avere una bella giornata di sole siamo certi che l’oliata struttura organizzativa del gruppo podistico di Palazzolo affiancato dal gruppo Alpini darà ancora una volta prova di efficienza nel gestire l’imponente flusso di appassionati che a partire dalle 8 del mattino di domenica 29 novembre si ritroveranno presso la baita alpina di via Bellevie, punto di partenza della manifestazione.
© 2026 Riproduzione riservata
Segui il Baco
Scegli il canale che preferisci per ricevere e trovare più facilmente le notizie del territorio.