Palazzolo: Sabato poesia e musica nella Pieve per una serata veramente magica

La magica atmosfera della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo farà da ambientazione ad un nuovo appuntamento culturale organizzato dall’Associazione La Torre.

Sabato 17 giugno alle ore 20.45 è in programma una serata in cui le luci soffuse della Pieve ed un delicato accompagnamento musicale faranno da sottofondo alla recita di alcune poesie aventi come protagonista la nostra Verona con i suoi personaggi famosi, i suoi angoli nascosti e le mille storie che tanto la rendono amata in tutto il mondo.

A condurre la serata la poetessa Gianna Costa, molto conosciuta a Palazzolo e a Lugagnano, che in compagnia di Giuseppa Aguglia, Agnese Girlanda, Gabriella Garonzi, Francesca Aguglia e Annamaria Lavarini reciteranno le loro poesie intervallate dalle musiche proposte dal clarinetto del maestro Fabrizio Olioso e dal flauto di Viola Cambi.

La partecipazione alla serata è libera e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sona e con la collaborazione della parrocchia di Palazzolo.