Palazzolo: Sabato in chiesa il concerto del Complesso Fisarmonicisti “Città di Verona”, organizza La Torre

Proseguono gli eventi culturali a Palazzolo. Sabato 21 maggio alle 21 ad esibirsi è il Complesso Fisarmonicisti “Città di Verona”, in un concerto organizzato nella chiesa parrocchiale dall’associazione culturale La Torre di Palazzolo, con Il Baco da Seta in veste di media partner.

Il Complesso Fisarmonicisti “Città di Verona”, formato da una ventina di musicisti, propone vari generi musicali quali brani scritti appositamente per orchestra di fisarmoniche, trascrizione di brani classici ed operistici nel rispetto delle partiture originali, musica tradizionale e folcloristica.

Il repertorio, molto ampio e vario, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di appassionato di musica, come confermato dai numerosi consensi di pubblico e di critica e dalle affermazioni in concorsi a livello nazionale ed internazionale

Il Complesso è stato fondato a Verona negli anni 60 per iniziativa dello scomparso maestro Cesare Galli e, dal 1993, vede la sua direzione artistica affidata al maestro Luciano Brutti, diplomato in fagotto, attuale direttore del CEA “Guido Bianchi” di Pescantina e maestro-direttore dei complessi bandistici di Bussolengo e Caprino.

La partecipazione all’evento è libera.