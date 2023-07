Palazzolo: Sabato e domenica torna il torneo di green volley in memoria di Francesco Tacconi e Chiara Ugolini

Sabato 22 e domenica 23 luglio, presso gli impianti sportivi di Palazzolo, in via Cecco Angiolieri, si tiene la decima edizione del torneo “Fran Volley” e la seconda edizione del torneo “Chiara Volley”.

Il torneo viene organizzato da diversi anni in memoria di Francesco Tacconi, scomparso nel 2013 a causa di una forma grave di leucemia mieloide acuta e, negli ultimi due anni, si è deciso di ricordare congiuntamente anche Chiara Ugolini, vittima di femminicidio nel settembre 2021.

Durante le due giornate saranno presenti stand gastronomici, food trucks e musica: nella serata di sabato, si esibiranno infatti i WE.KENDERS e FERDj.

I fondi raccolti andranno a sostenere borse di studio per medici che a Verona sono impegnati in ricerca per la cura delle leucemie e per sostenere il centro antiviolenza Petra di Verona, attivo dal 2009, e la Cadmi, Casa delle donne maltrattate, progetto di accoglienza nato nel 1986.

Le partite inizieranno alle ore 9.30 e come parcheggio dell’evento è consigliato l’ampio piazzale davanti alla Baita degli Alpini di Palazzolo, in via Bellevie 16.