Palazzolo: Procedono i lavori di riqualificazione della piazza e vi sono nuove modifiche alla circolazione

Lo scorso 5 ottobre sono iniziati a Palazzolo i lavori di riqualificazione della piazza Vittorio Veneto e di parte di via 4 Novembre.

Nelle aree interessate lo stato dei lavori ha avuto un rapido avanzamento e pertanto ieri il comandante della polizia locale di Sona Roberto Mori, considerate le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, ha deciso di modificare in parte quanto aveva inizialmente disposto con l’ordinanza n. 76/2021.

Pertanto, in forza della nuova ordinanza, a partire dalle ore 8,15 di lunedì 18 ottobre e per una durata di 30 giorni (e comunque fino al termine dei lavori) è chiusa al traffico dei veicoli l’area di intersezione tra le vie 4 Novembre e Prele.

Inoltre, da oggi 13 ottobre a lunedì 18 ottobre viene istituito un senso unico alternato in via 4 Novembre in corrispondenza dell’area d’intersezione tra via 4 Novembre e via Prele.