Palazzolo: Parte una raccolta fondi per salvare (e rinnovare) la grande stella cometa Natalizia

La stella cometa, che come ogni anno brilla sulla collina di Palazzolo (nella foto di Mario Pachera) e fornisce un punto di riferimento immediatamente riconoscibile senza eguali nelle vicinanze, comincia a sentire il peso degli anni e necessita un’importante opera di ristrutturazione.

Da qualche settimana i volontari del gruppo Stella capitanati dal parroco don Angelo Bellesini si sono messi all’opera offrendo gratuitamente il loro tempo e le loro competenze per la realizzazione ed il montaggio della struttura mentre per l’acquisto dei materiali è stato indetto tra i cittadini un programma di raccolta fondi per affrontare le ingenti spese necessarie alla sostituzione delle vecchie lampade con una nuova versione a led e per sostituire i materiali danneggiati.

Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Sona si potrà avere un contributo ma per avere la copertura totale delle spese si è fatto ricorso ad una versione semplificata di un programma di crowdfunding. Questa iniziativa, di cui spesso si sente parlare, fa affidamento al senso di partecipazione sia dei singoli cittadini come pure dei titolari di attività economiche e permette la realizzazione di un’opera significativa che profondamente identifica la comunità.

Effettuando un versamento sul conto della parrocchia di Palazzolo qui sotto riportato e specificando la causale “Contributo Stella Natale” si ha infatti la possibilità, per le aziende, di avere una ricevuta fiscalmente detraibile. La donazione può essere effettuata anche sul conto corrente degli Alpini della frazione. Per ulteriori informazioni si possono contattare i nominativi riportati qui sotto che vedono tra i promotori dell’operazione il gruppo Alpini di Palazzolo affiancato dal circolo Giustiniano Noi e dall’associazione culturale La Torre.

È auspicabile che, grazie all’impegno di tutti, si potrà dare seguito all’iniziativa della Stella cometa luminosa che è iniziata nel lontano 1987 e fu creata allora con il contributo generoso di commercianti, artigiani ed industriali. Una tradizione che puntualmente si ripropone e la quale regala al panorama natalizio del nostro territorio una cartolina immediatamente riconoscibile.

Per informazioni sulle donazioni si può contattare don Angelo Bellesini al numero 0456081100, Franco Tacconi al numero 3341543389 e Nicola Cavallini al numero 3472430849.

Il proprio contributo può essere versato su questi due conti:

intestato alla Parrocchia di Palazzolo (possibilità di ricevuta detraibile); IT 61 H 05034 59872 000000064926 intestato al gruppo Alpini di Palazzolo;

specificando come causale “Contributo Stella Natale”.