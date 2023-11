Palazzolo. Mercatino dell’uso e riuso, cinquanta espositori hanno animato la piazza in nome dell’ecologia

Domenica 19 novembre nella nuova piazza di Palazzolo e lungo le vie limitrofe si è tenuto il primo mercatino dell’uso e riuso. Dopo la bella esperienza di “Soffitte in piazza” la scorsa primavera a Lugagnano, l’assessorato alla cultura e all’ecologia, in collaborazione con la Fondazione DBA, ha deciso di proporre nuovamente, in un’altra frazione del territorio sonese, questa iniziativa che intende ridare nuova vita all’usato, in un’ottica ecologica e sostenibile.

In piazza Vittorio Veneto, chiusa al traffico per l’occasione, dalle 10 alle 16 cinquanta espositori del nostro Comune e non hanno proposto abiti, libri, dischi, giocattoli, mobili e stoviglie d’epoca a piccolissimi prezzi. Hanno partecipato anche alcune associazioni del territorio, come Il Dono di Lugagnano e il Gruppo Lettura di Sona, con l’intento di devolvere il ricavato in beneficenza.

Oltre ai banchetti dell’usato erano presenti due food truck con specialità della tradizione, che hanno offerto ai residenti e agli espositori ottimi hamburger e patatine, gnocchi della Lessinia, birre e brulè. Nel pomeriggio hanno suonato i “We are Two Dots”, allietando i presenti con musica soul e pop.

L’evento ha attirato molti residenti ed appassionati di usato, creando una bella atmosfera da festa in piazza, un piacevole momento di comunità in nome dell’ecologia. Tra la primavera e l’estate il mercatino dell’uso e riuso arriverà anche a Sona, a San Giorgio in Salici e a Lugagnano.