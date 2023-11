Palazzolo: L’ASD Volley ha presentato squadre, allenatori ed atleti della stagione che inizia

Presso gli impianti sportivi di Palazzolo l’ASD Volley si è presentata ufficialmente ai genitori degli atleti, agli sponsor ed a tutti gli amici, molti, che da tempo sostengono con grande partecipazione ed entusiasmo l’associazione.

Una massiccia presenza di ragazze e ragazzi che, squadra dopo squadra, si sono fatti conoscere al pubblico altrettanto partecipe: attraverso le parole del direttore generale Mario Zorzi che ha egregiamente fatto gli onori di casa, si sono susseguite presentazioni, anticipazioni, ringraziamenti e forte si è percepita l’emozione ma anche la gratitudine di vedere tante persone riunite insieme.

Una realtà così ben consolidata sul territorio sonese, sostenuta da tutto lo staff quotidianamente presente, ma non solo. “Un grazie speciale lo rivolgo anche a tutti i genitori, ai nonni, ai parenti ed amici che sempre ci sostengono accompagnando gli atleti agli allenamenti e poi alle competizioni, per nulla scontato” ha sottolineato il direttore Zorzi, ricordando anche che il campo da gioco che da poco è stato installato nel palazzetto è lo stesso in cui si è disputata la finale degli europei di volley femminile contro la Romania, lo scorso 15 agosto, nella cornice mozzafiato dell’Arena di Verona.

Comune di Sona e Fipav avevano infatti raggiunto un accordo per l’istallazione a Palazzolo di quel campo: costo dell’operazione circa 15mila euro, che corrispondo al solo costo dello smontaggio, trasporto e posa in quanto il tappeto è stato invece ceduto gratuitamente.

“Siamo onorati per la donazione del campo di gioco, soprattutto per il ricordo della nostra amata Chiara Ugolini, scomparsa prematuramente e tragicamente il 5 settembre 2021 – ha specificato il Direttore – e colgo l’occasione per invitarvi tutti il prossimo 25 Novembre all’intitolazione in suo onore dei nostri impianti sportivi: vi aspetto numerosi“.

A rappresentare l’amministrazione di Sona anche il consigliere di maggioranza con delega alla gestione degli impianti sportivi Mirco Amali.

Al termine della cerimonia di inaugurazione stagionale è seguito un pranzo all’esterno della struttura, un momento di convivialità che ha unito e suggellato ancor di più il legame forte delle famiglie e degli atleti con l’associazione sportiva.

L’augurio è che questi eventi possano essere sempre più un motivo di partecipazione attiva e di presenza sul territorio e che siano fonte di orgoglio per la comunità tutta. Le foto del servizio sono di Marco Bonfichi.