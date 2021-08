Palazzolo: Iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Monte Paul

In anticipo sulla tabella di marcia, sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Monte Paul, nella frazione di Palazzolo. L’intervento consiste nello sbancamento e nella sistemazione con stabilizzato dello spazio da adibire all’area.

“Quella che è in corso di realizzazione è la prima parte dell’opera – spiega il sindaco Gianluigi Mazzi – che rappresenterà una soluzione provvisoria con stabilizzato, pensata per rendere il parcheggio utilizzabile quando, fra un paio di mesi, inizieranno i lavori per riqualificare piazza Vittorio Veneto”. Quando inizierà l’intervento di riqualificazione della piazza non saranno infatti più disponibili gli spazi di sosta attualmente presenti.

Il parcheggio verrà poi completato e reso definitivo, con l’asfaltatura e l’aggiunta di piante e marciapiedi, nel secondo semestre del 2022. La spesa complessiva per le due fasi di intervento, quella per l’opera provvisoria e quella per l’opera permanente, è di circa 100 mila euro. Davanti al parcheggio, sorgerà il nuovo centro civico polifunzionale, un progetto fortemente voluto dal sindaco Gianluigi Mazzi e approvato in giunta, che dovrebbe vedere l’inizio dei lavori entro fine anno.

Il terreno dove sarà realizzato il parcheggio di via Monte Paul è stato acquisito al patrimonio comunale tramite un accordo pubblico-privato previsto dal Piano degli interventi.

“La linea che stiamo seguendo – spiega Mazzi – è quella di acquisire terreni per realizzare progetti a servizio della comunità che possano migliorare la vivibilità del territorio. A Lugagnano abbiamo acquisito spazi per creare parcheggi in via Della Concordia, e la stessa cosa sta avvenendo a Sona. Inoltre, le acquisizioni di terreno vengono utilizzate per la realizzazione di piste ciclabili”.