Palazzolo in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Gabriele Polledri

La comunità di Palazzolo ha vissuto domenica 30 aprile una giornata di gioia e felicità in occasione della prima messa solenne celebrata da don Gabriele Polledri, ventiseienne cresciuto nel paese.

La sua ordinazione sacerdotale è avvenuta in Cattedrale a Verona il giorno precedente quando, nel corso di un’emozionante cerimonia, don Gabriele assieme ad un altro giovane diacono, aveva ricevuto l’imposizione delle mani dal vescovo Domenico Pompili seguito poi nel rito da un lungo corteo di circa 120 sacerdoti.

Domenica a Palazzolo le campane hanno suonato a festa e la chiesa parrocchiale era gremita per la sua prima messa solenne celebrata alla presenza del parroco don Angelo Bellesini, dei sacerdoti originari della frazione e di molti altri concelebranti. Per le autorità civili presente il sindaco di Sona Mazzi.

Le emozioni sono proseguite nel campo sportivo parrocchiale dopo la cerimonia liturgica quando tutta la popolazione si è stretta con don Gabriele in un caloroso abbraccio brindando assieme a lui in un festoso rinfresco.

Non si sono contate le strette di mano, le felicitazioni e gli auguri da parte di familiari, amici, vecchi compagni di scuola ma anche da tutti i compaesani che in questa occasione hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ed il loro supporto per l’inizio del percorso di fede e servizio religioso che don Gabriele sta per iniziare.

Per completare nel migliore dei modi la festa ci ha pensato poi l’organizzazione dei volontari della parrocchia che hanno preparato un pranzo in cui, chi si era prenotato, ha potuto condividere con don Gabriele questa magnifica giornata che resterà a lungo nella memoria del paese.

Nelle foto, alcuni momenti della giornata di festa a Palazzolo.