Palazzolo: Il Comune realizza uno stallo di sosta riservato a persone invalide in via Deledda

Il problema dei parcheggi è sempre una questione importante a Palazzolo. A maggior ragione se chi deve parcheggiare si trova a dover convivere con delle disabilità.

Su richiesta di un residente, il Comune di Sona ha previsto in questi giorni la realizzazione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone invalide nella frazione, in via Deledda.

Per evidenziare ai cittadini la presenza del nuovo stallo riservato, il Comune provvederà anche ad installare la necessaria segnaletica.