Palazzolo: il Comune acquisisce il terreno per il riordino del parcheggio, del centro civico e della piazza

Con un atto di rogito stipulato lo scorso 14 aprile tra la società Imtec srl di Sommacampagna e il Comune di Sona, a Palazzolo è stato messo il primo importante tassello per un nuovo spazio che vedrà in futuro la realizzazione di un centro civico e di un nuovo parcheggio. Questo uno dei primi esiti del Piano degli Interventi il cui iter era iniziato nel marzo 2018, in coda al primo mandato del Sindaco Gianluigi Mazzi.

“Il Comune di Sona ha acquisito a Palazzolo la piena proprietà del terreno inserito in zona ‘C2-Espansione Residenziale’ per una superficie 1.919 mq. situato in Via Monte Paul a Palazzolo. Si tratta di un contributo perequativo stabilito dal Piano degli Interventi. In pratica, a seguito di un permesso di costruire, la legge permette di richiedere un contributo e noi abbiamo optato fin da subito all’acquisizione del terreno in un’area situata in posizione centrale a Palazzolo. Questo ci permette ora di progettare e realizzare il tanto atteso parcheggio, il centro civico adiacente e il riordino e l’abbellimento della piazza di via 4 Novembre, il cui progetto è già in fase avanzata – afferma il Sindaco Gianluigi Mazzi –; appena possibile faremo un incontro nella frazione per illustrare bene i progetti e spiegare alle concittadine e concittadini la Palazzolo futura”.

Il terreno acquisito, il cui valore è di 28.500 euro, sarà quindi oggetto di una trasformazione urbanistica per renderlo coerente sotto il punto di vita urbanistico ed ambientale.

“L’acquisizione del terreno, dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni e agli interessi della comunità locale e agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi. Dal punto di vista patrimoniale comporta la possibilità da parte del Comune di realizzare un’opera pubblica di interesse collettivo e per un valore economico significativo. Cioè – spiega il Sindaco – questo è il primo tassello per dare reale soluzione alla carenza dei parcheggi nella frazione: troppe le scelte fatte in passato di edificare e monetizzare, senza mai richiedere spazi compensativi utili a migliorare il benessere di chi il territorio lo vive tutti i giorni”.

“Realizzare parcheggi – prosegue Mazzi – è una scelta amministrativa che caratterizza il mio mandato, applicata anche in altre frazioni: la logica che veniva applicata prima era quella di lasciare sempre pochi spazi per le auto favorendo l’edificabilità a maggior densità abitativa, quando sappiamo che ogni famiglia ha almeno due, se non tre, automobili. Costruendo spazi per la vita di tutti i giorni e spazi per le grandi occasioni ed eventi, permette di dare ordine al paese, di vivere meglio e allo stesso tempo di aiutare le attività commerciali favorendo parcheggi ai propri clienti”.

“I passi ora saranno questi: prima il parcheggio in questo spazio insieme al riordino e ristrutturazione della piazza principale che sarà molto curata e funzionale, e diventerà il vero centro pulsante del paese. Poi si getteranno le basi per la realizzazione di un nuovo centro civico, proprio adiacente al terreno acquisito: uno spazio di accoglienza sociale ed associativo. Si parlava di realizzare questo ancora alla fine degli Anni 90 – conclude il Sindaco di Sona -: finalmente, con questo primo atto, Palazzolo vede l’avvio vero dei lavori”.