Palazzolo: Harry Potter fa gli onori di casa alla bellissima sfilata di carnevale in notturna

Sabato primo febbraio si è svolta a Palazzolo la settima edizione serale della sfilata di carnevale organizzata dal Circolo Giustiniano NOI in collaborazione con la parrocchia. A fare da padrone di casa il bellissimo carro allegorico del Circolo NOI realizzato a tema Harry Potter: “Noi… dal binario 9 ¾”.

La sfilata è stata aperta dal Corpo Bandistico di Sona seguito dalle maschere, dai bambini della scuola materna Cav. Girelli di Palazzolo e, a seguire, dai carri allegorici presenti.

Tantissime le persone presenti lungo tutto il percorso, che hanno accolto con grande partecipazione il passaggio del corteo, reso ancora più magico dalle luci della sera. Molti i complimenti ricevuti dal Gruppo Noi per l’organizzazione della manifestazione, per la qualità dei carri partecipanti e per i gruppi mascherati.

Molto entusiasmo ha suscitato proprio per il carro di Palazzolo: un grande drago cavalcato da Harry Potter e la rappresentazione delle quattro casate Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde, Tosca Tassorosso e Priscilla Corvonero, per gli appassionati della saga ci sono anche i tre cerchi e la scopa volante per il Quidditch.

Tante le maschere partecipanti da tutta la provincia, tra i quali i bellissimi carri dei SonArtisti di Sona e del Gruppo Underground di Lugagnano. A rappresentare con la fascia tricolore l’Amministrazione comunale l’Assessore Elena Catalano. Presente alla serata di festa anche il rappresentante del Direttivo di Coordinamento del Carnevale Veronese Sonia Cordioli.

La festa si è poi conclusa con un ristoro prelibato per i partecipanti alla manifestazione, che ha permesso a tutti di poter condividere un momento conviviale in allegria.

Le belle foto del servizio sono di Matteo Faccioli.