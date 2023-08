Palazzolo ha dato l’estremo saluto a Marianna Fiorini, la maestra elementare per eccellenza

Nei giorni scorsi è venuta a mancare all’età di 91 anni la maestra Marianna Benini in Fiorini che è stata per generazioni di bambini di Palazzolo la maestra elementare per eccellenza.

Dai modi gentili e dalla cultura raffinata, ha insegnato con fervore per moltissimi anni e, una volta andata in pensione, ha continuato ad esercitare un’altra delle sue passioni quella del canto partecipando attivamente a varie corali.

Fino a poco tempo fa non vi era manifestazione o ricorrenza in paese alla quale non faceva mancare una sua composizione in rima magari di pochi versi ma di una squisita genuinità e simpatia.

Durante l’omelia, nel corso delle esequie, il parroco di Palazzolo don Angelo Bellesini ha ricordato il suo incessabile impegno nel sociale e le sue numerose partecipazioni con il gruppo Unitalsi ai pellegrinaggi a Lourdes oltre ad aver preparato alla cresima negli anni passati moltissimi soldati di leva.

Purtroppo, con la sua scomparsa si perde un pezzo importante della comunità di Palazzolo, ma siamo sicuri che i molti bambini che con lei si sono affacciati nel mondo della scuola e che ora sono adulti, ne porteranno sempre un affettuoso ricordo.