Palazzolo: Giovedì sul palco “Lisa Agnelli Pop Rock Concert” per la rassegna “E…state a Sona”

Giovedì 20 luglio alle ore 21 si tiene il terzo evento della Rassegna estiva “E…state a Sona”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona.

Nella bella cornice della piazza di Palazzolo, la nota violinista Lisa Agnelli, famosa nell’ambito pop per aver suonato più volte in tour con Renato Zero, Il Volo, Eros Ramazzotti, Simon Le Bon, Europe, Clean Bandit e molti altri big del panorama musicale mondiale, ripropone musiche pop e rock con l’accompagnamento al pianoforte di Stefano Baù.

Saranno eseguiti arrangiamenti fedeli all’originale di Queen, Coldplay, Imagine Dragons, Elvis Presley, Ludovico Einaudi, Calum Scott, Leonard Cohen, Duncan Laurence, Louis Armstrong, Domenico Modugno, Christina Perri, Miley Cyrus, David Guetta e Avicii. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.